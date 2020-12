Ongeschreven regels in de TOP Oss-auto: ‘Trevor praat het meeste’

,,Als er een nieuwe jongen kwam, keken Lorenzo (Piqué, red.) en ik elkaar meteen aan: 'Hé, die komt uit de buurt'", vertelt Rick Stuy van den Herik. De aanvoerder van TOP Oss woont al heel zijn leven in Sliedrecht, wat op de route naar Oss lag voor geboren en getogen Rotterdammer Piqué. Door de jaren sloten er heel wat spelers aan bij de twee om vanuit hun verzamelplaats in Sliedrecht te carpoolen naar het oosten van Brabant. Met Hagenees Trevor David en Schiedammer Dennis van der Heijden is hun kwartet dit seizoen compleet.