Onherkenbaar zwak TOP Oss mist zelfvertrouwen in Almere

Toen om 20:00 uur de wedstrijd hervat werd, was het eerste balcontact voor Ronald Koeman Jr. Op de helft van de tegenstander vloog de bal uit. In het daaropvolgende kwartier trapte hij vaker hard en ver, maar weinig gericht. In de 35e minuut kreeg Almere de eerste serieuze kans voor de goal, en wordt een ver voor zijn doel uitkomende Koeman door Ilias Alhaft gepasseerd.

In de tweede helft was het direct in de eerste minuut al raak. De bal komt tussen Koeman en de Osse verdediging in, waarbij zijn ploeggenoten nalieten vlot in te grijpen. De bal werd vervolgens door Stijn Meijer met speels gemak over Koeman heen getikt. Enkele minuten later kwam TOP goed weg, toen Youri Loen geheel vrij stond en hard naast schoot. Het zelfvertrouwen bij de normaal zo sterk georganiseerde Osse verdediging leek verdampt.

Nadat TOP Sjoerd Overgoor wisselde voor Koen van der Biezen, moest Smeets een linie zakken. TOP was slordig in de verdediging, en met nog ruim twintig minuten te spelen wisselde Wels Olivier Rommens voor Ladan, om noodgedwongen vol op de aanval in te zetten. Er werd wat meer aangedrongen, maar de Ossenaren waren te slordig in het balcontact om uitgespeelde kansen te creëren. Het spel in de tweede helft straalde zo vooral onzekerheid uit.