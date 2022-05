Ontvlammende eindfase kan de pijn voor TOP Oss niet voorkomen

Nog één minuut officiële speeltijd staat er op de klok als Jearl Margaritha opstoomt over de linkerflank. De linksbuiten van TOP Oss heeft de goal in het vizier, de harde kern van het Osse publiek staat erachter en kijkt vol verwachting toe. Gaat de gelijkmaker dan toch vallen? Nee. Rechtsback Tim Zeegers haalt hem neer met een actie die hem direct geel oplevert, maar de frustratie van Margaritha tempert dat niet. “Voor mijn gevoel ging hij nul voor de bal. Ik zag dat hij mij op kniehoogte een beetje wilde trappen”, zei de aanvaller van de Ossenaren over het opstootje dat volgde tussen de twee. Dat ontspoorde al snel toen spelers uit alle hoeken van het veld op de kemphanen afstormden.

Lees ook TOP Oss verliest laatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis van MVV

“Het was frustratie over de wedstrijd maar ook afreageren op hem, zoiets kan je niet maken”, sprak Margaritha na afloop. “Dan zie je dat iedereen met de neus dezelfde kant op staat. Iedereen komt erbij om om ons uit elkaar te halen en op het bokje voor elkaar te staan. Dat was mooi om te zien, maar zie je natuurlijk liever op een andere manier.” Zelfs Bob Peeters moest zich erin mengen. De trainer van TOP Oss stapte het veld op, klemde beide armen om zijn pupil heen, en trok hem letterlijk weg uit de situatie. “Hij heeft een kort lontje, en die speler van MVV was hem aan het uitdagen. Ik dacht ‘Ik trek hem weg, zodat hij geen domme rode kaart pakt’”, verklaarde de coach. “Voor hetzelfde geld krijgt hij nog een schorsing van een aantal weken. Dan ben je volgend seizoen de dupe.” Margaritha beaamde die inschatting volmondig. “Hij weet wat voor persoon ik ben; dat ik heel pittig kan zijn. Ik was wel onder controle, maar had hem niet te pakken moeten krijgen.”

Dat het de spelers van TOP Oss zo hoog zat, was mede ingegeven door een tweede helft waarin het moeilijk te geloven was dat de bal er niet in wilde. Na een uiterst zwakke beginfase was er een assertievere ploeg uit de kleedkamer gekomen, vastbesloten om de 0-1 achterstand die al na vijf minuten voetballen viel dan eindelijk weg te poetsen. “Als je Jearl niet kent denk je na zo’n eerste helft ‘je moet hem wisselen’, maar dan komt hij in de tweede helft los, begint hij te voetballen en acties te maken en wordt hij dreigend”, zag Peeters. “Hetzelfde met Kay [Tejan], en Kyvon [Leidsman], die meer gewicht in de schaal legde. Alleen je moet dat doelpunt maken. Dan gaat het stadion los en loop je erover. Ik denk niet dat Norbert [Alblas, keeper van TOP] in de tweede helft ook maar één bal heeft hoeven pakken.”

Centrale verdediger Lorenzo Piqué zag er een parallel voor het verloop van heel zijn tiende seizoen van TOP Oss, de club die hij inmiddels als tweede thuis ziet. “Wisselvallig, terwijl er eigenlijk veel kwaliteit in dit team zit”, vond hij. “Jongens als Yannick [Leliendal], Jearl [Margaritha], [Ilounga] Pata, die zijn aan het groeien. Dan kan je ook niet verwachten dat ze 36 wedstrijden één niveau vasthouden. Maar je merkt wel hoe enorm ze zijn gegroeid. Ik hoop dat we die lijn naar volgend seizoen kunnen doorzetten.”