Onzekere periode bij TOP Oss door uitblijven nieuwe technisch directeur: ‘Logisch dat de club de tijd neemt’

Na het vertrek van directeur Peter Bijvelds naar De Graafschap, meldde diens tijdelijk opvolger Jack van Lieshout begin deze maand dat zijn opvolger een week later al wel eens bekend zou kunnen zijn. Bijna een maand later moet men het in het ‘Osse Kuipje’ echter nog altijd met enkel geruchten doen.

Valckx, Van Hintum, Wels?

De namen Stan Valckx en Marc van Hintum klonken al in dat geroezemoes, maar het meest hardnekkig blijft de naam van oud-trainer Klaas Wels rondzingen. Die werd eerder dit seizoen wegens tegenvallende prestaties ontslagen als hoofdcoach bij MVV, maar laat desgevraagd weten dat zijn contractuele verbintenis met die club eerst nog afgewikkeld moet worden, voor hij überhaupt in conclaaf kan over een functie elders.

Klaas Wels

,,Het is logisch dat men bij TOP Oss de tijd neemt om een geschikte vervanger te vinden”, vindt huidig hoofdtrainer Bob Peeters. Hoewel hij samen met Bijvelds een plan voor twee seizoenen beraamde, tekende hij voor een enkel jaar. Of dat beoogde tweede jaar bij TOP Oss er komt, hangt af van de klik met een nieuwe directeur. ,,Het is aan de club een technisch manager aan te stellen, en te zien wat diens visie is. Die van mij en de staf is duidelijk, denk ik. Mensen appreciëren de manier waarop we proberen te voetballen en er is daarin nog ruimte voor progressie. Alleen een nieuw persoon heeft misschien een andere visie op het spelletje; we moeten zien dat die niet te veel uit elkaar liggen.”

‘Niet ongeduldig worden’

Op de tribunes wordt ondertussen gevreesd dat TOP de in de afgelopen seizoenen geboekte vooruitgang in dreigt te leveren, in wat als een ongewisse tussenperiode voelt. ,,Het liefste wil je in de kern die nu voorhanden is, de mensen die nog progressie in zich hebben behouden en daar nieuw bloed aan toevoegen, om extra concurrentie te brengen”, beaamt Peeters.

Zijn focus ligt echter op de komende twee wedstrijden. ,,De situatie is wat het is. We moeten niet ongeduldig worden. Er zijn nog twee mooie wedstrijden, en daar willen we het seizoen goed mee afsluiten.”

De eerste van dat tweeluik is de uitwedstrijd tegen NAC. ,,Het zal een warme avond zijn”, zo verwacht Peeters van het kolkende Rat Verlegh-stadion. Daarbij wil hij meer bezieling zien, dan TOP vorige week tijdens het uiterst zwakke begin in eigen huis tegen Almere had. ,,Dat we de vorm bij momenten niet hebben, dat kan. Maar met mentaliteit en inzet begint alles. Als je zo’n eerste helft speelt bij NAC, word je opgevreten.”

Kay Tejan in duel met Malone.