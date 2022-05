Onzekerheid en ontspanning wisselen elkaar af bij TOP Oss: ‘Voor het publiek een mooie wedstrijd spelen’

Door het uitblijven van een technisch directeur tasten spelers en staf van TOP in het duister over hun toekomst. Zij kunnen de focus noodgedwongen niet verder leggen dan one last dance .

,,Vorig jaar zaten we aan het einde in een vergelijkbare periode”, zegt middenvelder Joshua Sanches over het uitblijven van een nieuwe technisch directeur bij TOP Oss. ,,Toen hadden we geen trainer. Nu hebben we die nog wel, al is niet duidelijk of hij blijft.” Coach Bob Peeters heeft weliswaar de intentie om te blijven, zijn contract bij de club loopt op 30 juni af, net als dat van grofweg de helft van de spelersgroep. “Toch voel je dat in de kleedkamer niet heel erg”, weet Sanches. ,,Er hangt gewoon een ontspannen sfeer. Eigenlijk zoals dat het hele seizoen al het geval is.”

Beslissing van hogerhand

Daarin werd Sanches omgekat van iemand die vooral in de achterste linie opereerde, naar een nummer 10. ,,Met Marcel van der Sloot heb ik daar veel op geoefend”, vertelt hij over de assistent-trainer die nog altijd op non-actief staat. Het leverde de 23-jarige Amsterdammer met zijn tomeloze inzet eindelijk een vaste basisplaats op. ,,Zo’n seizoen waarin je alles speelt en de trainer vertrouwen in je uitspreekt; natuurlijk heb ik het liefst dat Bob blijft. Maar dat is een beslissing die van hogerhand gemaakt moet worden.”

Volledig scherm TOP Oss-speler Joshua Sanches. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Geruchtenmolen draait op volle toeren

Juist de stoel vanwaaruit dat oordeel dient te vallen, is nog altijd onbezet. De geruchtenmolen over wie er de naar De Graafschap vertrokken directeur Peter Bijvelds opvolgt, wordt ondertussen gevoed door bekende gezichten op de tribunes: Marc van Hintum nam er vorige thuiswedstrijd plaats, uit tegen NAC werd Klaas Wels gesignaleerd. Ook spelers vangen enkel geruchten op. ,,Je hoort in de wandelgangen wel wat, maar er is nog niks concreets naar ons gecommuniceerd”, aldus Sanches.

,,Het is raar voor de selectie; veel spelers weten nog niet waar ze aan toe zijn”, vindt Lion Kaak. Dat ook zijn contract volgende maand afloopt, levert de 30-jarige routinier zelf geen stress meer op. ,,Maar je hoopt wel voor de club dat er snel duidelijkheid komt. Dat is voor iedereen het beste. Je moet op tijd weer een selectie op de rit hebben.” Voluit meetrainen zat er daags voor de wedstrijd voor Kaak niet in, in plaats daarvan gaf hij zelf leiding aan het begin van de training. ,,Het is leuk voor de groep, even iets anders. En ik heb toch nog die kuitblessure. Dat had nog een week nodig, denk ik. Hooguit twee. Ik had het niet verwacht van die tik op de kuit in Doetinchem, dan sluit je het seizoen niet lekker af.”

En dan beseft hij ineens met verbazing dat die wedstrijd bij De Graafschap dus alweer zijn laatste van dit seizoen was. Misschien zelfs wel zijn allerlaatste in het rood en wit van de Ossenaren. ,,Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin en sta overal voor open”, zegt Kaak. Maar de onduidelijke situatie schept wel ruimte. ,,Je kan dan rustig kijken of er nog stappen te maken zijn. Voor mij persoonlijk is het nog niet zo gek om even te zien of er wat moois op mijn pad komt.” Voordat het seizoen erop zit, is er echter nog één wedstrijd. Afhankelijk van het eindresultaat tegen MVV, kan TOP op een zeventiende of twaalfde plaats eindigen. ‘One last dance’, noemt Sanches het. ,,Daar moeten we voor het publiek gewoon een mooie wedstrijd van maken.”