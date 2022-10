Ook in de beker lukt het niet bij TOP Oss

TOP Oss begon de bekerwedstrijd in Almere wederom met een 5-3-2-formatie. De manier waarop die werd vormgegeven was echter wél anders dan de afgelopen weken. Coach Kristof Aelbrecht posteerde aanvoerder Rick Stuy van den Herik centraal achterin, terwijl Joep van der Sluijs werd doorgeschoven naar het middenveld. Daarmee trachtte de Belgische oefenmeester meer voetbal in de ploeg te brengen. ,,We wilden iets extra’s creëren ten opzichte van de afgelopen weken. Met deze omzetting zat er aanvallend denkvermogen in elke linie’’, aldus Aelbrecht.

De Ossenaren begonnen wat afwachtend aan de confrontatie met Almere City, maar hadden aanvankelijk ook niet veel te duchten van die ploeg. De eerste speldenprikjes werden uitgedeeld door de bezoekers, maar verder dan twee afstandsschoten van Omer Gündüz en Richonell Margaret kwam het niet. Daarna was het met name de thuisploeg die kansen kreeg, maar TOP Oss-doelman Thijs Jansen hield met een aantal goede reddingen zijn doel schoon. Halverwege de eerste helft leek de doelman – na miscommunicatie met Milan Hilderink – toch plots de fout in te gaan, maar laatstgenoemde kon de bal nog ternauwernood van de lijn halen.

Volledig scherm Richonell Margaret in een duel om de bal. © Pro Shots / Ron Baltus

Na rust zocht Almere City nadrukkelijker de aanval, maar was het TOP Oss dat uit de counter nog het meest dreigend was. Een vrije trap van Toshi Lake zeilde in de muur en Margaret stuitte na een schietkans in het strafschopgebied op de vingertoppen van doelman Nordin Bakker. Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg – op dat moment uit het niets – op voorsprong. Een afgeslagen voorzet belandde voor de voeten van Thomas Poll, die vervolgens doeltreffend uithaalde. Een paar minuten later was de wedstrijd beslist, toen Lance Duijvestijn het meest alert was na een voorzet vanaf rechts en de thuisploeg op 2-0 zette. TOP was daarna niet meer bij machte om er een slotoffensief uit te persen en kan zich weer gaan richten op de competitie, waar met de huidige achttiende plaats werk aan de winkel is.

Quote Het veldspel was oké, maar we zijn niet meedogen­loos Kristof Aelbrecht

Aelbrecht keek niet ontevreden terug op het optreden van zijn ploeg, maar ziet ook dat TOP in de vijandelijke zestien weinig tot geen potten kan breken. ,,We wilden door in de beker, dat was natuurlijk doelstelling nummer één. Dat is niet gelukt en daar zijn we teleurgesteld over.’’ Of het de coach zorgen baart dat zijn ploeg weer niet tot scoren kwam? ,,Het veldspel was oké, maar we zijn niet meedogenloos. We moeten heel hard werken om tot kansen te komen en dat deden we, dus daar kan ik niemand iets in verwijten.’’

Bij TOP Oss kwam Rick Dekker na rust in de ploeg. De van De Graafschap overgekomen middenvelder raakte na een paar wedstrijden zijn basisplaats kwijt en moet het nu doen met een reserverol. ,,Heel teleurstellend’’, zegt Dekker over de afgelopen weken waarin hij op de bank zat. De middenvelder kon gisteren ook niet het verschil maken, maar dat valt hem natuurlijk nauwelijks aan te rekenen.

Hoe moet het nu verder bij TOP? ,,We moeten beter aan de bal worden en echt als team opereren’’, vindt Dekker. ,,Aanvallend zijn we écht te slordig, waardoor we vaak een counter om de oren krijgen en weer achteruit moeten. Dat kost veel energie en die kunnen we beter aanvallend gebruiken.’’ Of hij vrijdag tegen Roda JC weer in de basis staat? Aelbrecht houdt wat dat betreft een slag om de arm, maar dat er wat moet gebeuren bij TOP is duidelijk.

Scoreverloop: 64. Poll 1-0, 70. Duijvestijn 2-0

Scheidsrechter: Higler

Toeschouwers: 1417

Gele kaart: Hilterman, Jacobs (Almere City), Lake, Gündüz (TOP Oss)

Opstelling TOP Oss: Jansen; David, Piqué (80. Van Eijma), Stuy van den Herik, Hilderink, Van der Sluys; Sanches (46. Dekker), Gündüz, Van der Sluijs (85. Beekman); Lake (80. Leidsman), Margaret (71. Ladan)