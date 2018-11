Opgeleefd TOP Oss beleeft beste competitiestart ooit

In wat ‘de sterkste eerste divisie ooit’ wordt genoemd, beleeft TOP Oss de beste competitiestart in de clubhistorie. Met 27 punten uit veertien wedstrijden bezet de ploeg van Klaas Wels de vierde plaats, nog boven titelkandidaten FC Twente, NEC en Roda JC.

Sinds TOP Oss in het seizoen 1991-1992 zijn rentree beleefde in het profvoetbal, verzamelde de ploeg na veertien wedstrijden niet eerder zoveel punten als dit seizoen: 27. Dat zocht statistiekenbureau Gracenote uit. Daarmee is het oude (virtuele) record van het seizoen 1996-1997 uit de boeken, toen het TOP Oss van Adrie Koster na veertien wedstrijden op 25 punten stond. De huidige coach van Willem II had in dat jaar de beschikking over mannen als Raymond Koopman, Jerry Taihuttu en Edwin de Wijs. De ploeg finishte uiteindelijk 'slechts’ als elfde.

Ook het doelsaldo van de Ossenaren was na veertien wedstrijden nooit beter dan nu (+13). De formatie van Klaas Wels leunt dit seizoen op de ijzersterke defensie: doelman Nick Olij is dit seizoen nog maar tien keer gepasseerd, het minst van alle clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Voor TOP Oss is dat een unieke prestatie, voor eerste divisie-begrippen is dat iets minder bijzonder. In de historie van de competitie kregen 22 ploegen na veertien wedstrijden negen of minder doelpunten tegen. Het gedeelde record staat op naam van GVAV-Rapiditas (1970-1971) en FC Groningen (1979-1980), die na veertien duels slechts vier tegendoelpunten hoefden te incasseren.

De vijf beste seizoenstarts van TOP Oss:

1. 2018-2019: 14 wedstrijden, 27 punten (8x winst, 3x gelijk, 3x verlies)

2. 1996-1997: 14 wedstrijden, 25 punten (7x winst, 4x gelijk, 3x verlies)

3. 1997-1998: 14 wedstrijden, 23 punten (7x winst, 2x gelijk, 5x verlies)

4. 2002-2003: 14 wedstrijden, 23 punten (7x winst, 2x gelijk, 5x verlies)

5. 1994-1995: 14 wedstrijden, 22 punten (6x winst, 4x gelijk, 4x verlies)

Periodetitel

TOP Oss zette de laatste vier competitiewedstrijden om in een overwinning. Dat betekent dat de ploeg na drie wedstrijden samen met buurman FC Den Bosch aan kop gaat in de tweede periode, al is het doelsaldo van de Ossenaren net even wat beter. Vrijdag wacht de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, dat aan kop gaat in de Keuken Kampioen Divisie en op zijn beurt de beste competitiestart in vijftig jaar beleeft.

,,Het zou heel arrogant zijn om te zeggen dat ik dit afgelopen zomer ook al verwacht had. Als trainer van TOP Oss moet je ook realistisch zijn", zei Klaas Wels eerder over de ijzersterke competitiestart van zijn ploeg. ,,Dit is gewoon bijzonder.”