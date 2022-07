Osse linksback Dean van der Sluys keert terug naar zijn thuisstad bij TOP Oss

Linksback Dean van der Sluys werd in het vorige thuisduel al gespot in het ‘Osse Kuipje’, maar dat de geboren en getogen Ossenaar eens een kijkje neemt bij zijn oude club wekte niet direct verbazing. “Het contact is altijd gebleven, ook in zijn tijd bij RKC en Helmond”, bevestigt technisch directeur Klaas Wels. “Dat zal ook meegewerkt hebben in zijn terugkeer hier.”

Wels had de inmiddels 26-jarige linksback als hoofdtrainer jarenlang onder zijn hoede. Na spits Delano Ladan is Van der Sluys de tweede oud-speler die hij terughaalt naar Oss. De verdediger verliet de club in 2019 voor een overstap naar RKC, maar kwam na de promotie van de Waalwijkse club niet aan spelen in de eredivisie toe. In de winterstop van hetzelfde seizoen keerde hij vervolgens terug bij TOP Oss. Hij verruilde de club uit zijn thuisplaats in de zomer voor Helmond Sport, waar hij in de afgelopen twee seizoenen 73 wedstrijden speelde. Daarin zette hij tien assists en een doelpunt op zijn naam.

Zijn voormalig trainer en huidig directeur noemt Van der Sluys “een snelle linkervleugelverdediger met voetballende kwaliteiten.” Precies op die plek was versterking voor de Osse club broodnodig, aangezien deze in de voorbereidingen tot op heden enkel door Nicolas Abdat als enige contractspeler ingevuld werd. “Het is een lastig in te vullen positie”, aldus Wels. “Als je dat ook nog eens met een Ossenaar kan doen, zijn we daar allemaal alleen maar blij mee.”