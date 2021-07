Osse stadsderby is geen schoonheid, maar wel voor herhaling vatbaar

Het gemoedelijke geroezemoes dat door het stadion golfde, was lang afwezig in ‘Osse Kuipje’. En halverwege de tweede helft, werd vanaf de C-tribune zelfs luidkeels het clublied ingezet. Bijna leek het weer een ouderwetse voetbalavond, al betrof de stadsderby tussen TOP Oss en OSS’20 nog maar een oefenduel. “Je wil toch een goede pot op de mat leggen, dat die gasten denken ‘Hé, er kan wat gebeuren dit jaar’”, zei aanvoerder Rick Stuy van den Herik na afloop, al voegde hij er grif aan toe dat zijn ploeg na het 2-2 gelijkspel geen beste staalkaart afgegeven had. ,,Ik denk dat ze nu blij zijn dat ze weer een wedstrijd hebben gezien, alleen niet met wát ze hebben gezien.”

Stagiairs

De basiself van TOP bestond voor meer dan de helft uit stagiairs, en de onwennigheid in hun spel was duidelijk te zien. Er waren aardig wat kansen, maar die werden pijnlijk gemist. Aan de overzijde was dat precies andersom: OSS’20 had aan een handvol genoeg om aan de leiding te gaan. Rob van Sonsbeek kon als eerste de bal in de touwen werken, en enkele momenten voor rust knalde Tony de Groot, nota bene oud-speler van TOP Oss, een prachtig afstandsschot snoeihard het net in.

,,Leuk dat het tegen je oude ploeg is, maar ik scoor liever in de competitie dan hier vriendschappelijk”, sprak hij na afloop. Ondanks die gelatenheid voelde voor het de 33-jarige spits wel goed om na negen maanden niet te hebben kunnen voetballen eindelijk weer in een wedstrijd te kunnen acteren. “Dit was wel wennen. Het is toch veel anders dan trainen. Ik vond dat we het conditioneel niet slecht deden. Wel zag je dat we in de tweede helft een beetje slordig werden.”

Routiniers

Die tweede helft speelde zich grotendeels af op de helft van OSS’20. TOP Oss liet enkel Kyvon Leidsman liet staan en bracht tien nieuwe spelers inbracht, waarvan nog slechts drie op proef. Met meer routiniers binnen de lijnen gaf de thuisploeg vrijwel niets weg, maar creëerde het nog steeds te weinig. In de eindfase kwam de thuisploeg dankzij Kyvon Leidsman en Stuy van den Herik alsnog op gelijke hoogte.

Quote Deze jongens kunnen ook goed voetballen, de derde divisie is echt geen dramatisch niveau. Rick Stuy van den Herik

,,Deze jongens kunnen ook goed voetballen, de derde divisie is echt geen dramatisch niveau. Maar ze doen heel andere dingen dan wij gewend zijn, lopen veel meer. Dat is niet te vergelijken met Heerenveen. Beide wedstrijden zijn eigenlijk geen goede graadmeters; zo hoog en zo laag niet”, vond Stuy van den Herik. “We moeten na Heerenveen met één goede wedstrijd niet denken dat we er al zijn, en we moeten na één pot zoals vandaag evenmin denken dat je opnieuw moet beginnen. Dit is gewoon een proces in de voorbereiding.”

Voor De Groot was het 2-2 gelijkspel een prima resultaat. Wat hem betreft is de stadsderby, die twee jaar gelden nog als een ternauwernood door TOP met 2-1 gewonnen bekerwedstrijd gespeeld werd, ook als vriendschappelijk duel voor herhaling vatbaar. ,,Toen was de sfeer anders en was er veel meer spanning dan nu, maar het is sowieso leuk”, besloot hij. ,,Dit moeten ze eigenlijk gewoon elk jaar doen.”