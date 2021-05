Ossenaren Rommens en Oratmangoen onderweg naar eredivisionist Go Ahead Eagles

Beide spelers zijn transfervrij en de onderhandelingen met GA Eagles zijn in een vergevorderd stadium. Trainer Kees van Wonderen liet eerder in de week al doorschemeren dat de eerste nieuwelingen voor volgend seizoen (mondeling) waren vastgelegd. De komende periode gaat GA Eagles verder op zoek naar versterkingen voor de as van het elftal. Van Wonderen wil geroutineerde spelers, met eredivisie-ervaring, om zijn relatief jonge selectie bij de hand te nemen op het hoogste niveau.