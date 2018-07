Oude bekende Lorenzo Piqué houdt conditie op peil bij TOP Oss

Piqué speelde in totaal zes seizoenen voor TOP Oss. In die periode kwam de Rotterdammer tot 179 duels in de eerste divisie, waarin hij goed was voor drie doelpunten. Omdat Piqué nog geen nieuwe werkgever heeft gevonden, houdt hij zijn conditie voorlopig op peil bij zijn oude club. ,,Ik wilde niet te veel achterstand oplopen en trainer Klaas Wels vroeg of ik aan wilde sluiten. Eén en één was twee."