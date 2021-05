Persoonlijke overwinning voor reservekeeper tijdens gelijkspel TOP Oss: ‘Hier heb ik heel lang op gewacht’

Al tachtig minuten lang hebben TOP Oss en Jong PSV gestreden om een doelpunt te maken op de Herdgang, als keeper Bo Geens de bal verspeelt aan één van de Eindhovense beloftes. Die komt daarmee op meters van het strafschopgebied voor een open doel, en dus besluit de Belgische goalie hem het schieten te beletten. Scheidsrechter Hensgens is resoluut: rood.

En dat betekende dat Jordy Rondeel zijn debuut in het betaald voetbal mocht maken. De reservekeeper van TOP Oss beleefde een seizoenstart waar menig persoon bloedchagrijnig van zou worden; alle wedstrijden in de voorbereidingsfase stond hij onder de lat, waarmee de strijd tussen hem en Ronald Koeman jr. in zijn voordeel leek uit te vallen.

Tot daags voor de competitie Geens zich bij de selectie voegde, en Rondeel alsnog naar de bank gewezen werd. Vlak voor de conclusie van datzelfde voetbaljaar, mocht Rondeel dan alsnog aantreden. Een mooi slot lonkt voor de 26-jarige keeper die zijn hoofd nooit heeft laten hangen.

Gevaarlijke vrije trap

,,Hier heb ik heel lang op gewacht en heel hard voor gewerkt. Ontzettend blij dat die speelminuten er nu zijn gekomen, we een punt mee kunnen nemen en die nul hebben gehouden”, zei een stralende Rondeel na afloop van het duel. Terwijl Geens met zijn hoofd gebogen het veld af slenterde, stapte Rondeel richting het doel om dat veilig te houden bij een gevaarlijke vrije trap. ,,Op dat moment maak je je klaar voor je invalbeurt, denk je aan de muur die neergezet moet worden, controleer je of die goed staat, en vanaf dat moment is je enige taak ‘zorgen dat ie er niet in gaat’.

Livio Milts

Om plaats te maken voor een doelman onder de tien spelers waarmee TOP de wedstrijd uitspelen mocht, verliet Livio Milts het veld. Hij was na een kwartier spelen juist ingekomen om de geblesseerde Olivier Rommens te vervangen. ,,Na vrijdag had ik wat problemen aan de lies. Zaterdag heb ik hersteltrainingen gedaan en zondag was het ook nog niet honderd procent”, verklaarde hij zijn afwezigheid in de basiself. Ik was niet helemaal fit maar heb alles gegeven dat ik kon geven vandaag.”

Milts was zeker niet de enige die dat kon zeggen. Er was volop strijd over en weer. ,,Op sommige momenten komen wij er met ons veldspel wel uit en soms niet”, zag Milts. ,,Dat is ook hun verdienste, ze hebben stevig vooruit verdedigd.”

Het gevoel dat het gelijkspel daarom een terechte uitslag, en misschien wel het maximaal haalbare was, werd breed gedeeld.

Mooie avond

Voor Rondeel voelde de avond echter als een kleine overwinning. ,,Met de groep houden we de nul, dan is het wel een mooie avond voor mijzelf”, gaf hij toe. Dat oogstte niets dan begrip van zijn teamgenoten. ,,Hij is een jongen die heel hard werkt op trainingen en voor iedereen klaarstaat”, zei Milts. ,,Het is hem heel hard gegund.”