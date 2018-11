Peter Bijvelds is de architect van het TOP Oss-succes: ‘Individualisme is een bedreiging voor het team’

Deze zomer kreeg Peter Bijvelds een WhatsApp-bericht van TOP Oss-middenvelder Lion Kaak: ,,Is die Smeets niks voor ons?" Kaak zat op dat moment met de clubloze Bryan Smeets op een terras in Doetinchem en stuurde een zonnige foto van hem en zijn vriend. Dat appje was het begin van de zoveelste succesvolle transfer voor Bijvelds. Smeets is misschien wel de beste voetballer die ze ooit in Oss hebben gehad.