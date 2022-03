Peter Bijvelds vertrekt als directeur van TOP Oss naar De Graafschap

In de afgelopen jaren sprak Bijvelds al vaker uit dat de dubbele functie van algemeen én technisch directeur bij TOP Oss begon te wringen. Dat uitgebreide takenpakket balanceerde hij al sinds zijn aantreden in 2013, maar Bijvelds ambieerde enkel nog het technisch deel daarvan. “Het ging mij er niet om directeur te zijn van een bedrijf, dat was ik immers al jaren geweest”, zo liet hij vorig seizoen weten . Bij De Graafschap wordt die wens nu vervuld.

Onder Peter Bijvelds behaalde TOP Oss in 2018/2019 haar succesvolste seizoen in de clubhistorie, en speelde het in de halve finale finale van de play-offs. Tot groot genoegen van de supporters werd bij aanvang van datzelfde voetbaljaar ook de oude naam weer in ere hersteld, en ging de club niet langer als FC Oss door het leven.

Bijvelds was sinds enige tijd al in gesprek met de Achterhoekers, die mede door tegenvallende resultaten in eigen huis een turbulent seizoen beleven. Voor hun trainer Reinier Robbemond is de Veghelaar geen onbekende; in het seizoen 2015/2016 was hij coach van de Ossenaren. Robbemond is bovendien niet het enige vertrouwde gezicht dat hij in De Vijverberg tegen het lijf loopt; voormalig TOP Oss-speler Danzell Gravenberch staat er sinds dit seizoen onder contract, en TOP Oss-middenvelder Lion Kaak is bij de club uit Doetinchem werkzaam als jeugdtrainer.