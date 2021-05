Philippe Rommens vliegt uit naar Go Ahead Eagles: ‘Altijd een doel geweest om in de eredivisie te spelen’

,,We hadden al een mondeling akkoord voordat zij promoveerden”, zegt de aanvallende middenvelder uit het Belgische Wommelgem, die uiteraard blij met de promotie was. ,,Het is altijd een doel geweest om in de eredivisie te spelen. Spannend om dat nu te bereiken, maar ik heb er vooral heel veel zin in.”

In Deventer wordt hij bovendien met Ragnar Oratmangoen herenigd. De twee speelden samen bij TOP Oss in seizoen 2018/2019, en bereikten toen de play-offs. Oratmangoen maakte eerder deze week al bekend transfervrij bij Cambuur te vertrekken en werd vrijdagmiddag gepresenteerd als nieuwste aanwinst bij de Eagles. ,,Leuk om weer samen te spelen, en in een nieuwe groep toch een vertrouwd gezicht te hebben”, vindt Rommens.

Afscheid van broer Olivier

Een ander zeer vertrouwd gezicht laat hij achter. Bij TOP Oss speelde Rommens samen met zijn oudere broer Olivier, waarmee hij ook een huis in Veghel deelt. ,,We hebben een goeie tijd samen gehad, samen gewoond, samen gespeeld; dan wordt de band nog sterker.” Beide broers speelden in de jeugdopleiding van PSV ook al samen, en kennen elkaar dus door en door. ,,Maar het is ook niet slecht dat we nu elk ons eigen pad op kunnen”, aldus de jongste van hen.

Quote Ik werd uitgeno­digd om eens een gesprek te voeren met trainer Kees van Wonderen en technisch directeur Paul Bosvelt. Dat gesprek beviel me enorm Philippe Rommens

Rommens was in het door de pandemie afgebroken vorige voetbaljaar topscoorder bij de Ossenaren, en wist regelmatig indruk te maken met zijn sterke traptechniek. Afgelopen seizoen ontbrak hij langdurig door een liesblessure, en kreeg kort na zijn rentree een trap op zijn enkel te verwerken. Ook in de voorlaatste wedstrijd moest hij geblesseerd het veld verlaten, maar vijf dagen later stond hij desondanks toch paraat voor de laatste match. ,,Dan heb je karakter in je donder”, sprak coach Klaas Wels na afloop.

Ploeggenoot Sjoerd Overgoor sprak als oud-speler van Go Ahead vol lof over de club, en liet volgens Rommens zijn naam daar al eens vallen. ,,Ik werd uitgenodigd om eens een gesprek te voeren met trainer Kees van Wonderen en technisch directeur Paul Bosvelt. Dat gesprek beviel me enorm. Ze lieten me hun speelwijze en ambities zien, en ik had meteen het gevoel daar te willen spelen.” Ook stadion de Adelaarshorst spreekt hem aan. ,,Een beetje Engels; kort op het veld. Als supporters daar weer mogen komen is dat heel mooi.”