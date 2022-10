Pijnlijke neus of niet: Van der Sluijs zal grote kopkans voor TOP Oss niet uit de weg gaan

Was zijn neus gebroken of viel de schade mee? Dat was vorige week de vraag, toen Joep van der Sluijs op de training een schoen in het gezicht kreeg. Morgen keert hij terug in de wedstrijdselectie van TOP Oss. De creatieveling zal niet nalaten een kopkans tegen FC Eindhoven te verzilveren.

Dat trainer Kristof Aelbrecht weer over Van der Sluijs kan beschikken, maakt hem content. ,,Ik ben absoluut blij dat hij terug is. Joep is een creatieve jongen, iemand die mensen voor de goal kan zetten”, verduidelijkt de hoofdcoach, die doorgaans zijn opstelling niet prijsgeeft.

Wat hij wel kan vertellen, is dat Van der Sluijs niet zal starten tegen FC Eindhoven. ,,Misschien dat we hem vanavond nog nodig hebben. Joep heeft een belangrijke rol binnen deze groep, als creatieve speler op het middenveld of in aanvallend opzicht aan de zijkant.” Van der Sluijs zelf is ook blij met zijn terugkeer op het veld.

Quote Het advies dat de arts gaf, was dat hij mij aanraadde om zonder masker te spelen. Dus dan vertrouw ik op zijn expertise. Joep van der Sluijs, speler TOP Oss

Het ging op de training mis bij een duel om de bal. De 20-jarige huurling van NEC kreeg op het moment dat hij wilde koppen een schoen in het gezicht. ,,Het bloed stroomde eruit en het was flink blauw”, herinnert hij zich nog van de botsing. Iets meer dan een week later is daar weinig van terug te zien.

Langs de kno-arts

Voor de zekerheid ging Van der Sluijs langs een kno-arts om te kijken hoe ernstig te schade was en of hij mogelijk met een masker zou moeten spelen. ,,Het advies dat de arts gaf, was dat hij mij aanraadde om zonder masker te spelen. Dus dan vertrouw ik op zijn expertise”, zegt de creatieve speler over zijn bezoekje aan de specialist. Dat bespaart TOP meteen zo’n 1200 euro. En hoe ernstig was de schade? ,,Ik heb niks gebroken”, antwoordt Van der Sluijs, die moest wennen om weer op het veld te staan.

Aelbrecht kan dus weer beschikken over Van der Sluijs. Maar Nicolas Abdat (gebroken kuitbeen) en Justin Mathieu (kruisbandblessure) zijn langdurig uitgeschakeld. Ook Jearl Margaritha speelt niet tegen FC Eindhoven vanwege een kuitblessure. ,,Het is niet heel ernstig”, is de geruststelling van Aelbrecht.

Volledig scherm Joep van der Sluijs in overleg met trainer Kristof Aelbrecht. © Pro Shots / Toin Damen

Strijdplan

De manier waarop Aelbrecht zijn oude werkgever, waartegen Rick Stuy van den Herik een regenboogaanvoerdersband zal dragen naar aanleiding van Internationale Coming Out Day, denkt pijn te kunnen doen, is kraakhelder. ,,We moeten tegen FC Eindhoven beginnen zoals we in de tweede helft tegen MVV speelden. Hierin moeten we initiatief nemen en dan wél de kansen afmaken”, verduidelijkt de TOP-coach. ,,Deze twee dingen zijn cruciaal en dan moeten we onszelf ook echt gaan belonen.”

Of raak knikken, dat kan natuurlijk ook. Wat doet Van der Sluijs als hij in de slotminuut een gigantische kopkans krijgt bij de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie? ,,Dan ga ik er gewoon vol voor”, benadrukt hij. Alles voor de punten, want die kan TOP als nummer zestien van de ranglijst goed gebruiken.

Scheidsrechter: Debeuckelaere

Afwezig: Mathieu, Abdat, Margaritha

Vermoedelijke opstelling: Jansen; David, Piqué, Van Eijma, Hilderink, Van der Sluys; Stuy van den Herik, Sanches, Gündüz; Leidsman, Lake

Laatste onderlinge duel: 11 februari 2022, TOP Oss – FC Eindhoven: 1-2

Bijzonderheden: Jearl Margaritha ontbreekt tegen FC Eindhoven vanwege een kuitblessure die hij een dag na het duel met MVV opliep op de training.