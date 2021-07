Prikkels en een nederlaag voor TOP Oss tegen AZ

TOP Oss speelde in Epe een oefenduel met AZ, dat met 3-0 de overwinning claimde. Lion Kaak: ,,Zeker een leermoment, maar fysiek ook lekker om even die prikkel te krijgen.”

Lion Kaak draait inmiddels al lang genoeg mee bij TOP Oss om te weten dat het in de voorbereidingsfase soms een komen en gaan van proefspelers is. ,,Dan is het lastig samen druk zetten en goed positie te kiezen, als je die vastigheden nog niet hebt”, vertelt de middenvelder vanuit de auto op de terugweg uit Epe. Daar trad zijn ploeg aan in een oefenwedstrijd tegen AZ, vorig seizoen de nummer drie van de eredivisie. ,,Dat is wel pittig”, zegt hij met enig gevoel voor understatement. ,,Zeker een leermoment, maar fysiek ook lekker om even die prikkel te krijgen.”

De kans dat de Ossenaren AZ zouden overrompelen was klein, maar Kaak schrok toch van de enorme druk waaronder zijn ploeg kwam te staan. ,,De eerste 25 minuten dacht ik ‘dit wordt een heel zwaar dagje.” Coach Bob Peeters zette TOP daarop wat lager neer, en het team kreeg daardoor meer grip op de wedstrijd. ,,De eerste goal van Dani de Wit viel in een fase waarin we juist net wat beter stonden, dat was wel jammer.”

In de tweede helft brachten de Alkmaarders veel jonge spelers in, en was er juist wat vermoeidheid bij degenen die bleven staan. ,,Ze werden slordiger en wij maakten daar gebruik van. We hadden best een paar kansen om toch een goal te maken”, denkt Kaak. Desondanks was het AZ dat de eindstand tot 3-0 op kon krikken.

Quote Het is een goeie keeper en een goed mens voor ons Lion Kaak over Nick Hengelman

Nieuwe keeper?

Bij TOP vond in de tweede helft ook een opvallende wissel plaats, toen oudgediende Nick Hengelman onder de lat verscheen. De doelman speelde in het verleden al in Osse dienst, was daarna te vinden bij FC Twente en Ajax Cape Town, en is momenteel clubloos. ,,Hij traint mee om zijn conditie op peil te houden”, weet Kaak. ,,Maar het is een goeie keeper en een goed mens voor ons, dus wie weet wat daar nog meer in zit.”

De belangrijkste les is volgens Kaak nu om de komende dagen flink te trainen op het ontwikkelen van die vastigheden. ,,Dan is het geen schande dat je vandaag met 3-0 van de mat geveegd bent. Het is wel AZ.”