Programma vierde periode biedt TOP Oss kansen op mooi seizoenslot: ‘Moeten we wel constant blijven’

Een programma met perspectief. Zo kun je de laatste negen wedstrijden van dit KKD-seizoen best omschrijven. Natuurlijk, TOP Oss als periodekampioen is een utopie. Dan moet er echt een wonder gebeuren. Maar een klassering in het linkerrijtje. Waarom niet?

TOP treft richting de eindstreep vooral ploegen uit het rechterrijtje: Jong PSV, Telstar, FC Dordrecht, Helmond Sport, Jong FC Utrecht en De Graafschap. Hier liggen gezien de vorm van de afgelopen weken mogelijkheden om er nog een mooi seizoenslot van te maken. ,,De afgelopen periode hebben we aardige clubs tegen gehad en het goed gedaan", vindt Thijs van Leeuwen.

Quote De afgelopen periode hebben we aardige clubs tegen gehad en het goed gedaan. Dan moet het tegen de mindere clubs ook kunnen, zou je zeggen Thijs van Leeuwen, TOP Oss

TOP won vier van de laatste zes wedstrijden in de derde periode, weet de aanvallende middenvelder uit zijn hoofd op te lepelen. Zo werden FC Eindhoven, VVV-Venlo, Jong Ajax en FC Den Bosch geklopt. ,,Dat is voor TOP Oss natuurlijk best lekker, zeker tegen zulke tegenstanders. Dan zou je zeggen dat het tegen de mindere clubs ook moet kunnen.” Hij verbindt daar wel één voorwaarde aan: ,,We moeten constant blijven.”

Lees ook Clubliefde bestaat nog in Oss: ‘Ik zie hem vaker naakt dan mijn eigen vrouw’

Heel ver willen ze in het Frans Heesen Stadion niet vooruitkijken. Wels zegt iedere wedstrijd voor de winst te willen gaan ongeacht of hij een fikse waslijst aan afwezigen heeft zoals tegen Heracles (negen blessures en een schorsing) het geval was. ,,Anders kunnen we niet zo goed thuisblijven", stelde hij na het verlies.

Tegen de titelkandidaat vond Wels dat zijn ploeg goed voor de dag was gekomen. ,,Een paar weken geleden verloren we met dezelfde cijfers van MVV en toen heb ik geen goed TOP gezien. Deze nederlaag geeft mij een ander gevoel.”

Volledig scherm Kyvon Leidsman haalt doeltreffend uit tegen Heracles Almelo. © Pro Shots / Peter van Gogh

Kritisch na tegengoals

Na de tegentreffers kraakten zowel coach als invaller Kyvon Leidsman, die de eretreffer maakte en dicht bij nummer twee was, een kritische noot. ,,De manier waarop we goals tegen krijgen, dat moet eruit", zeiden de spits en de trainer afzonderlijk van elkaar. Wels: ,,Je moet een over-mijn-lijk-mentaliteit tonen bij hoekschoppen en die miste ik.” Laursen scoorde twee keer uit een corner en maakte uiteindelijk een hattrick. Ook Marko Vejinovic en Rigino Cicilia verschenen op het scorebord.

Nog even terug naar de komende weken, waarin TOP toch richting de middenmoot hoopt te kruipen. Dat moet gebeuren zonder aanvoerder Rick Stuy van den Herik die zijn voorste kruisband heeft afgescheurd tegen Jong Ajax. ,,Ik denk dat het programma gunstig is. We moeten gewoon lekker de lijn doortrekken en zoveel mogelijk winnen", aldus Leidsman. Wels: ,,We willen vermaken, aan klantenbinding doen en zelf tevreden afsluiten.” Telstar is gewaarschuwd.

Resterende programma TOP Oss • zondag 26 maart: Telstar (uit)

• vrijdag 31 maart: Helmond Sport (thuis)

• maandag 10 april: Jong FC Utrecht (uit)

• vrijdag 14 april: De Graafschap (thuis)

• vrijdag 21 april: Willem II (uit)

• vrijdag 28 april: Almere City (thuis)

• maandag 8 mei: Jong AZ (uit)

• vrijdag 12 mei: Jong PSV (thuis)

• vrijdag 19 mei: FC Dordrecht (uit)