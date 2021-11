Publiek krijgt geen spektakelstuk voorgeschoteld in Oss: TOP en Helmond Sport scoren niet

De laatste wedstrijd die in Oss nog voor publiek gespeeld mocht worden, was geen spektakelstuk. TOP Oss en Helmond Sport konden onderling niet uitmaken wie er de baas was, en moesten na 90 doelpuntloze minuut de punten delen.

In aanloop naar het duel tussen TOP Oss en Helmond Sport was er veel te doen rondom het ‘Osse Kuipje’. Een eenheid ME’ers blokkeerde de weg naar supporterskroeg Dikke Piet, omdat de politie aanwijzingen zou hebben dat er zwaar vuurwerk meegenomen zou worden. Het zorgde voort een gespannen sfeer bij aanvang van de wedstrijd. Op het veld bleef vuurwerk echter lang uit.

In een voor beide ploegen uiterst stroeve pot, duurde het ruim een half uur tot TOP de eerste serieuze kans kreeg. Een rush over de linkerflank van Sekou Sylla kwam tot aan de achterlijn, maar hij kon spits Kay Tejan uiteindelijk niet bereiken. Enkele minuten later loste Sander Vereijken het eerste en enige schot op doel in de eerste helft van de Helmonders. Het rollertje bleek te zwak om keeper Norbert Alblas te verrassen.

Enkele minuten voor rust nam Kay Tejan de bal op aangeven van Huseyin Dogan op de borst aan, maar in de geringe ruimte tussen drie verdedigers kreeg hij deze niet voldoende onder controle om te schieten. De gelijke stand bleef zo tot aan de thee gehandhaaft.

Na rust duurde het vijf minuten tot er een doelman in actie komen moest. Helmond-goalie Mike Havekotte zag een niet onaardige poeier van Richonell Margaret op de kort hoek afkomen, maar kon deze eenvoudig oppakken. Het bleek de opmaat naar een fase van de wedstrijd waarin TOP een stuk stekeliger voor de dag kwam. In de 56ste minuut dwong Sylla de Helmondse sluitpost Havekotte tot een redding in de korte hoek. Niet veel later was het de Margaret die hem met een poeier naar de hoek deed duiken.

De bezoekers stonden in de tweede helft stevig onder druk. De vele slordigheidjes in het ongeraffineerde spel zorgden er echter voor dat TOP geen munt uit dat overwicht sloeg. Tien minuten voor het einde kon Jelle Goselink bovendien vrij uithalen voor het Osse doel. Tot opluchting van de Ossenaren schoot hij naast. In de slotminuut van de officiële speeltijd kon TOP Oss-spits Margaret op meters van de goal uithalen; het schot dat de 1-0 had móeten zijn ging echter mijlenver over. De 0-0 bleef zo ook na het laatste fluitsignaal op het scorebord staan.

Opstelling: Alblas; Sylla (84. Fleuren), Lammers, Piqué (77. Van Eijma), Pata; Stuy van den Herik, Kaak, Sanches; Dogan (84. Margaritha), Margaret, Tejan