Rentree Rommens bij TOP Oss levert nog geen triomf op: ‘We hebben ze in het zadel geholpen’

Lang werd er in Oss uitgekeken naar de rentree van Philippe Rommens, en gisteren was het in de uitwedstrijd tegen Excelsior eindelijk zover. De aanvallende middenvelder was de afgelopen twee seizoenen één van de meest bepalende en technische begaafde spelers in het ‘rood-wit der Ossenaren’, maar mistte tot nu toe heel het seizoen. Een geblesseerde buikspier en de daardoor noodzakelijke operatie hield hem ruim drie maanden aan de kant, en dat was niet makkelijk voor de 23-jarige Belg.

Zware momenten

,,Er waren wel zware momenten”, vertelde Rommens na zijn invalbeurt in Rotterdam. ,,Vooral de twee weken na de operatie. Het is heel stijf geweest, ik had zelfs moeite met gewoon lopen. Maar zodra dat beter ging kon ik elke dag naar fysiotherapie, en dan voel je steeds de verbetering. Dan is het mentaal een stuk beter te dragen.”

De smaakmaker uit Wommelgem traint sinds kort weer mee met zijn team, en voegde zich tegen Excelsior voor het eerst sinds zijn herstel bij de wedstrijdselectie. Een hele wedstrijd spelen zat er daarbij nog niet in. ,,De trainer kwam naar me toe en vroeg me wat mijn gevoel zei; hoe lang ik dacht kunnen spelen. Ik had afgesproken met mijn fysio om een half uur te spelen, want het is toch een heftige blessure geweest. Dat moet ik verstandig aanpakken, maar het voelt goed nu.”

Nekslag

Rommens werd ingebracht nadat vrijwel direct nadat zijn ploeg tegen een 2-0 achterstand aan kwam te staan. Een moment dat coach Klaas Wels achteraf omschreef als de ‘nekslag’ voor zijn ploeg. ,,Teleurstellend is hoe we aan de wedstrijd beginnen, doelpunten weggeven, en zelf niet weten te scoren”, vond hij. ,,Ondanks prima veldspel, komen we dus toch niet in de wedstrijd.”

TOP keek dan ook na nog geen twee minuten spelen al tegen een achterstand aan, doordat het bij een corner Excelsior-spits Elías Már Ómarsson helemaal vrij liet staan. En ook de twee latere goals waarmee de scherp spelende IJslander zijn hattrick compleet maakte, volgden op verdedigende fouten van de Ossenaren. Wels: ,,Ik denk niet dat ik de tegenstander iets tekort doe door te zeggen dat wij ze in het zadel hebben geholpen.”

Ergernis

De oefenmeester ergerde zich aan het spel van zijn pupillen, getuige zijn vlammende commentaar vanaf de zijlijn. ,,Je kunt niet beginnen aan een wedstrijd zoals wij gedaan hebben. De eerste tien minuten waren gewoon onder de maat. Daarin doe je jezelf tekort, en dat maakte mij geïrriteerd en geagiteerd”, legde hij uit. Toch zag hij zijn ploeg in het laatste kwartier voor rust veel druk zetten, waarbij een gelijkmaker zelfs bijna onvermijdelijk leek. Balbezit leverde in de tweede helft echter geen grote kansen meer op.

Rommens: ,,Je ziet dat we dan nog niet genoeg gewend zijn om in de kleine ruimte kansen te creëren. Ze komen snel voor en weten dat wij dan moeten komen. Daar hebben we het nog moeilijk mee. Wij zullen daar iets volwassener in moeten zijn.”

Volgens Rommens zitten er daartoe nog genoeg mogelijkheden in het vat, bij hem en zijn teamgenoten. ,,Maar dat zal ik ook nog moeten laten zien. Ik wil opnieuw een topseizoen neerzetten en verwacht dat ook van mezelf. Daar doe ik alles voor.”