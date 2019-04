‘Reuzendoder’ TOP Oss barst van de ambitie en kijkt voorbij het linkerrijtje

TOP Oss doet virtueel mee in de play-offs. In de strijd om dat een realiteit te maken wacht een stevige wedstrijd tegen Sparta.

Van de twee profcompetities die het Nederlandse voetbal rijk is, is de eerste divisie veruit de spannendste dit jaar. Gedoodverfde titelkandidaat FC Twente staat bovenaan met een gat van zeven punten tussen hen en Sparta, maar in de enorme middenmoot ligt alles nog voor het grijpen. Slechts vijf punten verschil zitten er tussen de vijftiende plek van Telstar, en de gedeelde zevende positie van Jong Ajax, RKC Waalwijk en TOP Oss. ,,We hebben in 26 jaar betaald voetbal vier keer meer dan 50 punten gehad”, weet TOP Oss-trainer Klaas Wels. ,,Daar staan we nu één punt vanaf. Als we de 50 halen is het sowieso het vijfde beste jaar ooit.”

Ambities

Daar houden de Osse ambities echter allerminst bij op. Als zij hun huidige plek in het klassement kunnen veilig stellen, liggen de play-offs in het vooruitzicht. Tegen FC Volendam sleepte TOP vorige week een belangrijk punt binnen, maar vond Wels niet dat zijn ploeg hun optimale niveau behaalde. ,,We hebben de jongens vier dagen vrij gegeven”, zegt hij. ,,Je moet ook ogenschouw nemen dat het de vierde wedstrijd in twaalf dagen was. Ik weet wel dat gezonde sportmensen dat allemaal aan moeten kunnen, maar dat doet wel iets met een lichaam.”

Met wedstrijden tegen sterke ploegen als Roda JC en Sparta in het vooruitzicht zullen zij moeten vechten voor behoud van hun positie. Tegen die laatsten treedt TOP op zondagmiddag in het Kasteel in Rotterdam aan. De hoop in Oss is dat met de nodige rustige achter zich, hun club zich opnieuw tot ‘reuzendoder’ ontpoppen kan. Zo overrompelde ze in Enschede dit seizoen de titelfavoriet al, en wonnen zij onlangs in eigen huis van Jong Ajax.

Geen conclusies

Tegen Sparta speelde TOP in eigen huis dit seizoen gelijk in een wedstrijd waaruit eigenlijk geen conclusies getrokken mogen worden. Een dag na het Stint-ongeval in Oss stond de emotioneel beladen wedstrijd vooral in het teken daarvan, en was er om begrijpelijke redenen eerder sprake van een sportieve herinneringsdienst dan een echte voetbalwedstrijd.

Dat zal deze zondag anders zijn. Wels kan dan weer beschikken over Huseyin Dogan, die zijn rentree maakt na een schorsing van één wedstrijd. Zijn scorend vermogen is daarbij meer dan welkom, in de hoop om het seizoen van zijn TOP te kunnen bekronen.