Richonell Margaret keert terug bij TOP Oss: ‘Er zit nu meer pit in’

De 21-jarige Richonell Margaret doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2019 zijn debuut in het profvoetbal voor Vitesse. Vorig seizoen begon hij bij de Ossenaren voortvarend met gedreven en creatief spel, maar raakte onder leiding van toenmalig coach Bob Peeters in de tweede seizoenshelft op een zijspoor.

,,Ik vond het jammer dat ik minder speelde, maar heb altijd honderd procent gegeven op de training. Soms ziet een trainer het niet in je zitten”, zegt hij kalm. ,,Maar er is een nieuwe staf, en een nieuwe technisch directeur. Hun visie gaf me een goed gevoel en vertrouwen.” Onder huidige trainer Kristof Aelbrecht en technisch directeur Klaas Wels is er volgens hem veel geïntensiveerd. ,,We trainen nu harder. Er zit meer pit in, zijn minder snel klaar, eten op de club en er is extra krachttraining. Ik probeer me hier elke dag te ontwikkelen en beter te worden. Mijn doel is om snel goals mee te pikken en belangrijk voor het team te zijn.”