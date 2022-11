Roshon van Eijma kijkt uit naar ‘meetmoment’ en heeft doel voor zichzelf: ‘Drie keer in het team van de week dit seizoen’

Dat TOP Oss in staat is om punten te pakken tegen een goed voetballende ploeg, bewees het vorige week tegen Jong AZ. Twee vroege doelpunten van Joep van der Sluijs en Thomas Beekman waren goed voor een driepunter in het Osse Kuipje, waardoor TOP weer is aangehaakt bij de middenmoot in de Keuken Kampioen Divisie. ,,We moeten het goede gevoel van die wedstrijd meenemen”, zegt coach Kristof Aelbrecht.

In het Almelose ‘Erve Asito’, zoals het stadion van Heracles tegenwoordig heet, zal de thuisploeg naar verwachting de wedstrijd direct in handen willen hebben. Toch zal TOP zich niet gaan beperken tot alleen maar tegenhouden. ,,Vroeg of laat krijg je ’m dan altijd wel een keer om je oren”, zo weet Aelbrecht. ,,We gaan voor een voetballende oplossing, waarbij we ons onder de druk van Heracles uit moeten zien te spelen. Daarbij zijn geloof en lef twee belangrijke dingen, zonder daarbij jezelf onnodig in de problemen te brengen.”

Bij TOP Oss ontbreekt Jearl Margaritha nog altijd in de selectie en hij zal dus ook niet meereizen naar Almelo. De aanvaller zit een disciplinaire straf uit, nadat hij vorige week voor een ‘niet voetbalgerelateerde zaak’ uit de selectie werd gezet. Dat Margaritha een kort lontje kan hebben is bekend, maar wat er nou precies is gebeurd wordt vooralsnog binnenskamers gehouden in het Frans Heesen Stadion.

Team van de Week

Aelbrecht focust zich op de spelers die er wél zijn en daar is verdediger Roshon van Eijma er één van. De mandekker hield aan de confrontatie met Jong AZ een extra goed gevoel over, want hij stond na die speelronde voor het eerst dit seizoen in het Team van de Week van de KKD. ,,Dat is een mooi begin, want ik heb mezelf als doel gesteld om dit seizoen minimaal drie keer het Team van de Week te halen”, zegt de ambitieuze verdediger.

Voor Van Eijma is het sowieso een spannende periode, want de kans bestaat dat hij wederom wordt opgeroepen voor de nationale selectie van Curaçao, dat in maart aantreedt in de CONCACAF Nations League tegen Canada. ,,Ik heb nog altijd veel vrienden en familie op het eiland, mede daardoor is het fantastisch om daar te spelen.” Voor de temperatuur hoeft hij het overigens niet te doen, want ondanks zijn roots in het Caribisch gebied gedijt Van Eijma het beste bij lage temperaturen. ,,Wat dat betreft zijn de vooruitzichten voor zaterdag prima”, zegt hij lachend.

Het wordt in ieder geval interessant om te zien hoe Van Eijma, die op termijn de stap naar de eredivisie wil maken, zich verhoudt ten opzichte van aanvallers als Armenteros en Laursen. Om een resultaat te halen zullen de Osse aanvallers ook ‘aan’ moeten staan, want de doelpuntenproductie op vreemde bodem houdt tot nu toe niet over. Een stunt zou een zeer welkome opsteker zijn voor TOP, want met een overwinning maakt de ploeg een sprong op de ranglijst. En dat kijkt toch nog net wat lekkerder naar het WK.

Scheidsrechter: Van der Eijk Blessures: Abdat, Mathieu Vermoedelijke opstelling: Jansen; Pata, Piqué, Van Eijma, Van der Sluys; Beekman, Stuy van den Herik, Van der Sluijs, Gündüz; Margaret, Lake Laatste onderlinge duel: 8 april 2005, TOP Oss – Heracles Almelo: 0-1 Bijzonderheden: Heracles is dit seizoen nog ongeslagen in thuiswedstrijden: 6x winst, 1x gelijkspel.