Routiniers TOP Oss helpen PEC Zwolle en leggen basis voor grootste nederlaag van het seizoen

Aan de voetbalavond in het Frans Heesen Stadion ging een statement van TOP Oss vooraf. De spelers deden de warming-up in een speciaal ontworpen shirt. Daarmee wilde de club in samenwerking met Amnesty International aandacht vragen voor de situatie van de arbeiders die hebben meegeholpen aan de bouw van de stadions voor het WK voetbal in Qatar.

Vlak voor de aftrap stonden de basisspelers van TOP ook nog met een groot spandoek in handen met de tekst: ‘Fifa en Qatar, laat de arbeiders niet in hun hempie staan.’ Nu kon het duel definitief beginnen. Jearl Margaritha leek de thuisploeg een droomstart te bezorgen, maar het lukte de aanvaller niet om doelman Jasper Schendelaar te omspelen.

Een paar minuten later was het aan de andere kant wel raak. Rick Stuy van den Herik leverde een bal in bij Thomas van den Belt, die aflegde op Younes Taha die een aantal meter pakte en een vernietigend uithaalde: 0-1. Foutje bedankt.

Aanvallend kwam TOP er niet vaak uit, als dat wel lukte dan was de laagvlieger direct gevaarlijk. Margaritha scoorde opnieuw niet, nadat de hoek te lastig bleek en Schendelaar met zijn voet redde. Een tweede domper voor TOP was de blessure voor rechtsback Trevor David.

Niet veel later ging ook de andere ervaren rot in de fout. Lorenzo Piqué stelde Lennart Thy in staat 0-2 te maken. Eigenhandig hielp TOP de titelkandidaat in een zetel. ,,Ik weet niet hoe, maar de bal kwam met een stuit net voor mij en ik kon de bal niet goed wegwerken. Zo viel de bal voor de voet van de spits”, haalde Piqué de situatie terug. ,,Heel lullig.”

Scoren bij eerste balcontact

TOP kon hoop putten uit de afgelopen weken, waarin het na rust beter voor de dag kwam. Tegen PEC was de thuisploeg ook dreigend, tot grote kansen leidde dat niet. Daarentegen sloeg PEC toe via invaller Daijiro Chirino die scoorde bij zijn eerste balcontact: 0-3. ,,Het duel was nu wel beslist”, concludeerde trainer Kristof Aelbrecht.

Daarna vloeiden de krachten weg bij TOP, dat nog dacht 1-3 te maken via Kyvon Leidsman. Weer redde Schendelaar. De laagvlieger kon geen vuist maken en verloor kansloos van de titelkandidaat, die ook nog 0-4 en 0-5 maakte via Thy en Van den Belt. Het was een duel om snel te vergeten, maar wat wel bij bleef was het krachtige statement als eerste betaald voetbalclub, al leverde dat geen punten op. ,,Het is geen schande om van PEC te verliezen, maar de manier waarop is wel jammer”, baalde Piqué. ,,PEC was gewoon een maakte te groot voor ons.”

Opstelling TOP Oss: Jansen; Piqué, Van Eijma, Stuy van den Herik; David (28. Sanches), Gündüz, Van der Sluijs (46. Lake), Dekker; Margaritha. Ladan Scoreverloop: 7. Taha 0-1, 30. Thy 0-2, 64. Chirino 0-3, 80. Thy 0-4, 90+1. Van den Belt 0-5.