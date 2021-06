Ruben Roosken bekroont TOP-seizoen met transfer naar Heracles

Aan het einde van het afgelopen seizoen zaten de supporters van TOP Oss met twee grote vragen. De eerste daarvan was wie de nieuwe hoofdtrainer zou worden, wat beantwoord werd met de komst van de 47-jarige Belg Bob Peeters. De tweede vraag was of Ruben Roosken behouden zou kunnen blijven voor de Osse equipe, en daarop blijkt het antwoord nu ‘nee’ te zijn. De 21-jarige linksback stond onder belangstelling van meerdere clubs, en is tot een akkoord gekomen met Heracles Almelo.

Nog contract voor een jaar

Roosken zijn contract liep nog een jaar bij TOP. Welke transfersom Heracles voor hem betaald wordt door beide clubs vooralsnog niet bekend gemaakt. De linkspoot uit Klazienaveen is de tweede speler uit de selectie van het afgelopen seizoen die een overstap naar de eredivisie maakt. Aanvallende middenvelder Philippe Rommens ging hem al voor door transfervrij te vertrekken naar promovendus Go Ahead Eagles.

Afgelopen zomer kwam Roosken over van FC Emmen, waar hij de jeugdopleiding doorliep. In Emmen wilde men hem in de ‘Onder 21’ plaatsen, maar de linkspoot wilde zijn debuut in het betaald voetbal niet langer laten wachten. Bij TOP maakte hij vervolgens gedurende een jaar een opvallende ontwikkeling door, waarin hij met name verdedigend grote stappen voorwaarts maakte. Het leverde hem tijdens het seizoen al interesse van meerdere clubs op.

De vleugelverdediger liet destijds weten dat een transfer naar een club waar hij het vermoeden had niet om een reguliere basisplaats mee te doen, niet in de kaarten zat. ,,Ik wil volgend jaar sowieso weer alles spelen. Dan zit ik het lekkerst in mijn vel en kan ik me het beste ontwikkelen. Ik heb meegemaakt bij Emmen hoe het was om weinig te spelen. Dat doet wat met je zelfvertrouwen en je spel.” In Heracles heeft Roosken dus een club gevonden waar hij zijn ontwikkeling op een hoger podium hoopt voort te kunnen zetten.