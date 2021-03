Ruben Roosken wil niet goed betaald op de bank gaan zitten: ‘Maakt niet uit hoeveel je dan verdient’

,,Eigenlijk was TOP een blinde gok”, vertelt Ruben Roosken. ,,Ik kreeg een belletje dat ik hier op stage mocht komen en het beviel me meteen goed. Het is heel snel gegaan.” Een maand later woonde hij samen met zijn vriendin in Oss. En dat terwijl de linksback normaal gesproken juist de rust zelve is. ‘Dromerig’, misschien zelfs wel een ‘slaapkop’, zo denkt hij dat zijn ploeggenoten hem zien. Maar op wedstrijddagen valt dat allemaal weg. ,,Dan gaat de wedstrijdmodus aan. Ik kan op zo’n dag ook helemaal niks anders doen. Dan moet ik thuiszitten en me focussen op de wedstrijd. Mijn vriendin wordt dan nog wel eens boos”, zegt hij lachend.