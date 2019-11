Rustig blijven is de sleutel bij overwinning TOP

,,Een bizar doelpunt", zo omschreef trainer Klaas Wels met grote ogen de 3-1 van Giovanni Büttner tegen FC Eindhoven. Het gebeurt dan ook niet vaak dat je een keeper de assist ziet geven. Doelpuntenmaker Giovanni Büttner kon het zich direct helder voor de geest halen: ,,Ik zag rondom me dat iedereen van FC Eindhoven een beetje naar voren stapte. Ik zwaaide met mijn armen naar hem: 'Gooi 'm eroverheen'. Dat deed Damien Perquis perfect, en ik nam hem in één keer mee. Ik zag Ruud Swinkels (de keeper van FC Eindhoven, red.) in de korte hoek, en schoof hem in de verre."