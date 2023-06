Ruud Brood brengt lach terug bij TOP Oss: ‘De jongens zijn enthousiast, ze vliegen alle kanten op’

TOP Oss gaat er in eigen huis hard af tegen hoogvlie­ger Almere City

De malaise voor TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie houdt nog even aan. Zeven wedstrijden op rij werd er niet gewonnen en vrijdag kwam daar in eigen huis tegen Almere City een flinke oorwassing bij. Het werd liefst 0-5.