Sanches doet het voor TOP: ‘Wij gaan voor de play-offs’

Joshua Sanches weet dat het een voor- en een nadeel is dat hij op zoveel verschillende posities inzetbaar is. Trainer Klaas Wels kan de 22-jarige Amsterdammer op allerlei plekken kwijt, maar daardoor mist hij de signatuur van spelers die een uitgesproken specialisme hebben. ,,Waar ik nodig ben zal ik spelen", zei hij na afloop van de wedstrijd tegen Jong Ajax in zijn eigen thuisstad.

In de negentig minuten ervoor bleek dat op meerdere posities in het veld te zijn; eerst als linksback, later als rechtsback en uiteindelijk voor de goal met de enige treffer van de wedstrijd. Op de 93ste verjaardag van TOP Oss trakteerde Sanches de club daarmee op zijn eerste overwinning op Sportpark De Toekomst.

,,Ik startte niet echt gelukkig aan de wedstrijd", merkte Sanches zelf. ,,De afgelopen twee wedstrijden heb ik ook als linksback gespeeld en ging dat wel prima, maar vandaag had ik een linkspoot tegenover me. Daar had ik het lastiger mee."

Grip gevonden

Het razendsnel combinerende Jong Ajax wist weliswaar niet door de Osse verdediging te komen, de Ossenaren kregen op hun beurt nauwelijks grip op de watervlugge Amsterdamse beloftes. ,,Je weet dat je tegen Ajax speelt en de bal niet veel gaat hebben. Ze verrasten mij wel extra met hun slimme combinatiespel. Maar naar mate de wedstrijd vorderde begonnen wij het wel steeds sneller te herkennen en op te pakken."

Dat bleek vooral in het laatste kwartier van de eerste helft. Ajacied Terrence Douglas en rechtsback van TOP Oss Trevor David beukten in een kopduel zo hard tegen elkaar op, dat David minutenlang bleef liggen. Voor zijn eigen veiligheid werd hij daarop gewisseld voor Lorenzo Piqué. Niels Fleuren schoof vervolgens door naar de linkerflank, en Sanches vertrok van links naar rechts. ,,Daarna kwam ik meer in mijn spel. Ik wist bij vlagen de diepte te maken, waar mijn kracht ligt", blikte Sanches terug op de eerste helft van het duel.

De stier van Oss

Kort na rust onderstreepte Sanches dat door met zijn licht voorover gebogen loop als een stier naar voren te stuiven. Dennis van der Heijden speelde de snelle vleugelverdediger voor het doel de bal toe. ,,In de afgelopen wedstrijden heb ik ook wat kansen gehad, en die schoot ik naast of in de handen van de keeper", zei Sanches. ,,Ik wist één ding vandaag: hij moet er gewoon in."

Net als in de bekerwedstrijd tegen Heerenveen scoorde Sanches op aangeven van Van der Heijden, en net als toen was het tegen één van zijn oude clubs. Het verschil was echter dat het ditmaal de enige en dus winnende goal van de wedstrijd zou blijken. Door de drie punten telt TOP weer volop mee in de race om de periodetitel. ,,Alles ligt nog open, en we gaan natuurlijk voor het hoogst haalbare: de play-offs halen. Stap voor stap bekijken we nu elke wedstrijd als een finale", aldus de matchwinner van gisteravond.

Uiteindelijk moesten de Amsterdamse beloftes daarvoor nog wel ruim 45 minuten van scoren afgehouden worden. Tot grote opluchting van trainer Klaas Wels lukte dat zijn equipe en was de zege veilig: ,,We hebben het met bloed, zweet en tranen over de streep getrokken."