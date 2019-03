VIDEO Bryan Smeets maakt geweldig doelpunt van eigen helft; TOP Oss verslaat Jong Ajax met 2-1

15 maart TOP Oss stond gelijk met Jong Ajax in een competitie waar de ploegen allemaal nog dicht bij elkaar staan. Beide ploegen begonnen dan ook vol inzet aan het duel. TOP kreeg in de zevende minuut de kans om de score te openen met een penalty. Huseyin Dogan liet na een onzeker ogende aanloop de bal zo hoog overzeilen, dat Ajax-doelman Kotarski er niet eens bij in de buurt hoefde te komen. Dat hield het uiteraard wel spannend in het Osse Kuipje, want kansen vielen er over en weer.