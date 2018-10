Sfeervolle derby is prooi voor FC Den Bosch

De derby tussen TOP Oss en FC Den Bosch is vrijdagavond geëindigd in een overwinning voor FC Den Bosch. In het sfeervolle Osse kuipje werd het 0-1.

Met 250 Bossche supporters was de derby weer een echte derby. Het stadion was goed gevuld, en de fans bestookten elkaar met hun clubliederen. In die fraaie ambiance kwam FC Den Bosch in de eerste helft het best tot zijn recht. De bezoekers waren een aantal keer dreigend, maar hadden de hulp van TOP Oss nodig om op voorsprong te komen. Bryan Smeets gaf een te korte terugspeelbal op keeper Nick Olij, die werd opgepikt door Oussama Bouyaghlafen. Met enig fortuin omspeelde hij Olij, en kon daarna in een leeg doel binnenschieten.

Klungelen

Nog geen minuut later klungelde de Osse defensie opnieuw, maar ditmaal kwam Bouyaghlafen niet voorbij Olij. In de eerste helft was FC Den Bosch de bovenliggende partij, maar kon de score niet verder uitbreiden. In het slot van de eerste helft kroop TOP Oss iets uit zijn schulp, maar voor het doel was de ploeg van trainer Klaas Wels onmachtig.

Dat beeld veranderde in de tweede helft iets, zeker in de beginfase toen TOP Oss beter ging voetballen. Aanvallen slaagden, zoals toen Bryan Smeets uit de draai op doel koen schieten. Niet veel later schoot invaller Dennis Janssen hoog over. Voor TOP Oss was het opletten voor de counter: Luuk Brouwers werd gevaarlijk na een snelle aanval, maar Olij redde in de korte hoek.