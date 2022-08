Slotoffensief levert TOP Oss niks op in Breda: NAC wint met 1-0

Na een zwakke eerste helft probeerde TOP in de tweede helft in Breda de zeilen bij te zetten. Het doelpunt dat Ody Velanas namens de thuisploeg scoorde zou echter het enige van dit ‘avondje NAC’ blijven: 1-0.

In een kolkend Rat Verlegh Stadion golfde het spel een kwartier lang heen en weer, totdat de thuisploeg de teugels steviger ter hand te nemen. In de 26ste minuut resulteerde dat erin dat Boyd Lucassen oog in oog met TOP Oss-keeper Norbert Alblas kwam. De sluitpost die deze week concurrentie kreeg om de eerste plek onder de lat van de bij van Feyenoord gehuurde Thijs Jansen, bleek vastbesloten zijn positie niet zonder slag of stoot op te geven. IJzig kalm hield hij de ruimte klein, en dwong Lucassen de bal over het doel te lobben.

Zo sterk en overtuigd als hij in dat moment leek, zo zwak was zijn performance een moment later. De Griekse middenvelder Ody Velanas mocht aanleggen voor een vrije trap net buiten het strafschopgebied, en koos ervoor deze hard, laag en in een rechte lijn richting de korte hoek te jagen. Alblas stond aan de grond genageld: 1-0. De rest van de eerste helft kwamen de Ossenaren er nauwelijks nog aan te pas.

Kortsmit niet te passeren

In een poging zijn ploeg van meer tanden te voorzien, stuurde trainer Kristof Aelbrecht na rust spits Toshio Lake het veld in ten faveure van Delano Ladan. Tot drie keer toe zeilde de bal vervolgens over het vijandige doel heen; eerst via captain Rick Stuy van den Herik, kort daarop dankzij Joep van der Sluijs, en ten slotte dwong Justin Mathieu goalie Roy Kortsmit een bal over zijn doel te tikken. In vijf minuten tijd stopte TOP daarmee meer peper in hun spel dan in heel de eerste helft. Even later wisselde Aelbrecht bovendien heel zijn linkerflank: linksvoor Jearl Margaritha maakte plaats voor Richie Musaba, terwijl linksback Dean van der Sluys vervangen werd door Nicolas Abdat.

De Ossenaren probeerden het daarna nog wel, maar misten doorzettingsvermogen om af te kunnen vuren voordat de Bredase achterhoede elk brandje weer bluste. In de laatste minuten kwam Kyvon Leidsman nog binnen de lijnen te staan in plaats van Lorenzo Piqué. Met de wissel van een spits voor een centrale verdediger maakte Aelbrecht de intenties duidelijk. Baten deed het niet; ook in die formatie bleef het doelpunt van Velanas het enige van de avond.

Opstelling: Alblas; D. van der Sluys (58. Abdat), Piqué, Van Eijma, David; Stuy van den Herik, Dekker (79. Sanches), Mathieu; Margaritha (58. Musaba), Ladan (46. Lake), J. van der Sluijs

28. Velanas (1-0)