Sof voor TOP Oss tegen tiental ADO

Voor aanvang van de wedstrijd in het Frans Heesen Stadion werden aanvoerder Rick Stuy van den Herik en verdediger Lorenzo Piqué gehuldigd. Beide spelers van TOP Oss verbraken in de afgelopen weken het twintig jaar oude record van Raymond Koopman (314 wedstrijden) van meest gespeelde wedstrijden voor TOP. Toen de bal eenmaal rolde was de openingsfase voor de bezoekers, die met spits Thomas Verheijdt een ijzersterk aanspeelpunt hadden in de voorste linie.

Tot echt gevaar leidde het niet, maar de intenties van de ploeg van coach Dick Advocaat waren duidelijk. TOP Oss miste op het middenveld Stuy van den Herik, die maandag tegen Jong Ajax uitviel met een knieblessure. In zijn plaats speelde Ömer Gündüz, die het de laatste weken met invalbeurten moest doen.

Subtiele boogbal

De bezoekers kwamen na een klein half uur – op dat moment uit het niets – op voorsprong. Verdediger Tyrese Asante was bij een hoekschop het meest alert en kopte de 0-1 achter Thijs Jansen. Daarmee leken de Hagenezen met een voorsprong naar de kleedkamer te gaan, maar vlak voor rust was daar ineens Jearl Margaritha met een bijzonder fraai doelpunt. De watervlugge middenvelder annex aanvaller verschalkte Stevens met een subtiele boogbal, nadat hij vanaf de zijlijn naar binnen was gesneld.

De treffer van Margaritha was bij uitstek een doelpunt van een speler met zelfvertrouwen. ,,Sinds ik terug ben zit ik lekker in m’n vel en ben ik betrokken bij een aantal goals, daar ben ik voor teruggekomen. Als team zijn we een goede weg ingeslagen.’’ Toch miste zijn ploeg in de tweede helft een afslag.

ADO in ondertal

Want na rust werd de wedstrijd opgeschud door een harde charge van Sellouki op Bradley van Hoeven, wat de speler van ADO op een rode kaart kwam te staan. Daarna was het spel op de wagen en vielen de doelpunten in korte tijd als rijpe appelen. Joël Zwarts zette ADO in ondertal met een bekeken schot op voorsprong, waarna Kay Tejan aan de andere kant een fout van Stevens afstrafte.

Koren op de molen voor TOP Oss met een man meer zou je zeggen, maar binnen een minuut stonden de bezoekers weer op voorsprong. Vanaf de aftrap was het opnieuw Zwarts die toesloeg en er 2-3 van maakte, wat voor TOP een klap in het gezicht betekende. TOP Oss-coach Klaas Wels hekelde de manier waarop die treffer tot stand kwam. ,,We gaven onvoldoende druk naar voren, waardoor zij de lange bal konden spelen. Binnen dertig seconden na de gelijkmaker lag hij alweer in het netje en dat mag gewoon niet.’’

TOP Oss zette daarna nog wel aan in de jacht op een nieuwe gelijkmaker, maar kansen voor Tejan en Margaritha leverde voor de thuisploeg niet het gewenste resultaat op. De Ossenaren verloren dus in eigen huis met 2-3, wat achteraf vooral onnodig was. Wels: ,,Voor rust hadden we moeite met druk zetten. Na rust kwamen we goed in de wedstrijd en los van het resultaat houd ik daar wel een goed gevoel aan over. Om een resultaat te halen tegen ADO zul je echter wel beter moeten verdedigen dan dat wij hebben gedaan.’’

Scoreverloop: 29. Asante 0-1, 43. Margaritha 1-1, 65. Zwarts 1-2, 71. Tejan 2-2, 72. Zwarts 2-3. Gele kaarten: Van Eijma, Margaret (TOP Oss), Verheijdt (ADO Den Haag) Rode kaarten: Sellouki (ADO Den Haag) Opstelling TOP Oss: Jansen; Pata (76. Everink), Piqué, Van Eijma, Mukeh; Dekker, Gündüz (68. Margaret), Margaritha; Van Leeuwen, Tejan, Van Hoeven.