Spandoek supporters TOP Oss raakt coach Kristof Aelbrecht: ‘Dit hoort schijnbaar bij het trainersvak’

Nog voor de bal rolde, stond de boel al op scherp in het Frans Heesen Stadion. Op het door de fans meegebrachte spandoek stonden vier doelstellingen. Twee daarvan waren in hun ogen al behaald: ‘wanbeleid voeren’ en ‘stadionverboden uitdelen’. Voor ‘attractief voetbal spelen’ en ‘een geschikte trainer aanstellen’ stond een rood kruis.

Hoofdcoach Aelbrecht zei het niet gezien te hebben. ,,Maar leuk is het niet natuurlijk. Dit is de eerste keer dat ik zoiets meemaak”, vertelde de trainer na afloop. ,,Ik kan wel stoer doen en dit naast mij neerleggen, maar het raakt mij wel. Er zijn hogere verwachtingen. Of die realistisch zijn of niet: ze zijn er wel. Dit schijnt dan bij het trainersvak te horen.” Hij toonde zich begripvol: ,,We zitten op één lijn, want wij, de spelers en technische staf, willen ook beter presteren. Maar de supporters hebben er momenteel een minder goed gevoel bij.”

Aan TOP, dat een zestal miste door blessures, ziekte of een schorsing (Lorenzo Piqué) om het ongelijk van de fans te bewijzen. Dat lukte niet tegen FC Dordrecht, dat loerde op de counter en vooral probeerde Feyenoord-huurling Aliou Baldé in stelling te brengen.



De watervlugge aanvaller scoorde niet voor rust, maar zorgde wel voor het grootste gevaar. Zijn geredde inzet belandde voor de voeten van Samuele Longo die dacht te scoren, totdat Ilounga Pata en Milan Hilderink zich voor het schot gooiden en de 0-1 voorkwamen.

Volledig scherm Het spandoek dat de harde kern uitrolde voor de aftrap van TOP Oss - FC Dordrecht. © Pro Shots / Erich Snijder

Een schoenlengte te kort

Ook TOP kreeg kansen in de eerste helft, met de grootste mogelijkheden voor Toshio Lake en Thomas Beekman. De spits stuitte op de doelman van FC Dordrecht en de aanvallende middenvelder kwam een schoenlengte te kort om tegen de voorzet van Richonell Margaret aan te lopen. Zoals wel vaker dit seizoen verzuimde TOP de trekker over te halen.

Na rust was het spandoek weggehaald en TOP kwam er niet meer aan te pas. Over symboliek gesproken. ,,Wij kregen gewoon geen grip op FC Dordrecht”, analyseerde Joep van der Sluijs. ,,We kwamen gewoon niet aan de bal en als we de bal hadden dan waren we hem snel kwijt.” Tja, dan is het lastig scoren.

Dat lukte Baldé wel met een hard en laag schot: 0-1. De thuisploeg wekte na de tegentreffer niet direct de indruk voor de gelijkmaker te willen gaan. De supporters uitten nogmaals hun onvrede. In het laatste kwartier was TOP wakker geschud en joeg het op de gelijkmaker die niet wilde vallen.

Kritiek van de fans

Na afloop zochten supporters en selectie elkaar op. De fans uitten wederom kritiek, zei Van der Sluijs die het te vroeg vond om van een verloren seizoen te spreken. ,,Ik geef de fans gelijk, want we staan negentiende, maar we moeten wel met zijn allen de koppies omhoog houden.”

Scoreverloop: 62. Baldé 0-1

Schotenverhouding: 7-10

Balbezit: 46%-54%

Opstelling TOP Oss: Jansen; Pata, Hilderink, Van Eijma, Van der Sluys; Gündüz (87. Allemeersch), Beekman, Stuy van den Herik; Van der Sluijs (76. Leidsman), Lake, Margaret.

Vrijdag wacht ADO, dat ook onderin bungelt. In Den Haag wil TOP het kalenderjaar goed afsluiten, want het verloop van de laatste thuiswedstrijd van 2022 was totaal anders dan Aelbrecht, Van der Sluijs en eigenlijk iedereen zich had voorgesteld.

Volledig scherm Joep van der Sluijs tijdens duel met FC Dordrecht. © Pro Shots / Erich Snijder