Sparta meldt zich bij TOP Oss voor uitblinker Smeets

Smeets is bezig aan een uitstekend seizoen in Oss. Afgelopen seizoenshelft scoorde de aanvallende middenvelder zes keer. De Maastrichtenaar kwam eerder uit voor MVV, De Graafschap en Cambuur. Bij de Graafschap vergaarde Smeets landelijke bekendheid door in 2016 de titelplannen van Ajax te doorkruisen met zijn gelijkmaker (1-1) op de laatste speeldag.

Selectie bij elkaar houden

TOP Oss zou de selectie graag bij elkaar houden nu het dit seizoen zo goed loopt, maar Bijvelds is realistisch. ,,Vaak is er interesse in uitblinkers’', zei hij vrijdagavond na de met 5-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Dessel Sport. ,,Ik kan nooit met zekerheid zeggen of ik de selectie bij elkaar kan houden.”