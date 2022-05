Speelt Niels Fleuren (TOP Oss) vrijdag zijn laatste profduel? ‘Leuk dat ik vergeleken werd met Messi’

Hij mijmert over komende vrijdag. Over de thuiswedstrijd van TOP Oss tegen MVV. Niels Fleuren (35) beseft maar al te goed dat de kraker in de kelder van de Keuken Kampioen Divisie zomaar zijn allerlaatste duel in het profvoetbal kan zijn. Maar dan moet hij wel spelen, iets dat in de laatste tien wedstrijden alleen tegen Jong Ajax gebeurde. ,,Toen scoorde ik ook nog.” Lachend: ,,Misschien moet het allemaal wel zo zijn.”