Spelen tegen oude club deed Peters weinig: ‘Vooral blij dat ik weer minuten heb gemaakt’

Enzo Stroo wond er geen doekjes om na afloop van het verloren duel met FC Volendam: ,,We zijn de eerste helft gewoon weggespeeld." De voormalig topscorer van FC Volendam speelt tegenwoordig in Osse dienst en keek in de eerste helft vanaf de bank toe hoe zijn ploeg na zes minuten al op een 1-0 voorsprong kwam dankzij Philippe Rommens.