Spelers TOP Oss denken in roerige periode aan hun toekomst: ‘Het is onrustig, maar je kunt ook jezelf in de etalage spelen’

Het einde van het seizoen nadert en ook bij TOP Oss zijn spelers met hun toekomst bezig. Dat zorgt voor onrust. Sommigen leven in onzekerheid. Maar dit is ook een periode om jezelf in de kijker te spelen.

,,Ik kan niet ontkennen dat het onrustig is”, begint Piqué. ,,Je weet dat in deze fase van de competitie veel gebeurt. Er worden contracten opgezegd, spelers zijn bezig met een nieuwe club, denken aan stoppen of voetballen bij de amateurs. Hier praten wij veel over met elkaar.” Bij TOP komen daar ook nog bestuurlijke veranderingen bij: een nieuwe technisch directeur (Linton Posthumus) en de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur.

Piqué hoort bij de groep van zeven spelers van wie het contract formeel is opgezegd. Hij leeft in onzekerheid. Het clubicoon en de recordhouder (321 duels) maakt zich niet druk. ,,Vroeger was dat anders, dan vroeg ik geregeld aan mijn zaakwaarnemer of er al iets speelde. Nu laat ik het op mij afkomen”, zegt de 32-jarige verdediger. ,,Het allerbelangrijkste is dat ik fit blijf en mijzelf de komende duels op de kaart zet.”

Quote Vroeger was het anders, dan vroeg ik aan mijn zaakwaarne­mer of er al iets speelde. Nu maak ik mij niet druk over mijn toekomst Lorenzo Piqué, TOP Oss

Hiermee refereert hij aan het andere icoon, Rick Stuy van den Herik (320 duels). Het contract van de aanvoerder is ook formeel opgezegd. Alleen zit hij in de lappenmand vanwege een kruisbandblessure waaraan hij dinsdag is geopereerd.

‘Lastig’ en ‘simpel’ voor trainers

Voor een trainer is deze periode ‘lastig’ en ‘simpel’ te gelijk. ,,Ik vind het lastig omdat ik mij kan inleven in mijn spelers. Ik begrijp dat iedereen duidelijkheid én zekerheid wil hebben. Een aantal heeft nu duidelijkheid, maar geen zekerheid omdat het contract formeel is opgezegd. Hier kun je tot op zekere hoogte empathie voor hebben en rekening mee houden”, legt hoofdtrainer Klaas Wels uit. ,,Maar hoe hard het ook is: je moet presteren en de club met trots uitdragen. Ze krijgen allemaal tot en met 30 juni betaald. Zak je door een ondergrens dan moet je ingrijpen met een wisselbeurt, bijvoorbeeld.”

Daarmee doelt Wels zonder het direct te zeggen op Kay Tejan, die tegen Jong FC Utrecht buiten de selectie is gelaten. Met de spits, zijn zaakwaarnemers en td Posthumus heeft de hoofdtrainer een gesprek gehad. ,,Wij hebben uitgelegd wat wij verwachten en dat hij van harte welkom is als hij aan die voorwaarden voldoet. Daar maken we geen uitzondering in. Maar hij traint weer en dan is het wat mij betreft over.” Dat geldt niet voor Richonell Margaret, waarover Wels niets kwijt wil.

Snakken naar einde seizoen

Door de reuring erkent Piqué te snakken naar het einde van het seizoen. ,,Het voelt alsof je in de laatste twee weken van de competitie zit, maar je hebt nog zes duels te gaan.” Voor de hoofdtrainer zijn deze woorden ‘herkenbaar’, maar hij accepteert het niet.

Quote Als jij als spits vier keer scoort en drie van de zes wedstrij­den wint dan zal dat worden onthouden Klaas Wels, hoofdtrainer TOP oss

Wels verlangt dat zijn spelers zich tot de laatste dag inzetten. ,,Deze fase is juist belangrijk, omdat je jezelf in de etalage kunt zetten bij TOP Oss of een andere club. Als jij als spits vier keer scoort en drie van de zes wedstrijden wint dan zal dat worden onthouden.”

Een zege tegen De Graafschap geldt nog altijd als beste medicijn. ,,Elke overwinning zorgt voor plezier en rust”, zegt Piqué. Wels kan zich in die woorden vinden. ,,Winnen is verslavend.”

TOP Oss - De Graafschap Scheidsrechter: Perez

Afwezigen: Stuy van den Herik, Abdat, Van der Sluijs, Sanches, Fitz-Jim, Clein, Ladan, Margaret

Laatste onderlinge duel: 28 oktober 2022, De Graafschap - TOP Oss: 2-0

Bijzonderheden: De laatste thuiszege van TOP Oss tegen De Graafschap dateert van 5 mei 2017, toen Justin Mathieu de 2-1 en daarmee het winnende doelpunt maakte.

Vermoedelijke opstelling: Jansen; Pata, Piqué, Van Eijma, Van der Sluys; Van Leeuwen, Gündüz; Van Hoeven, Mathieu, Margaritha; Tejan.