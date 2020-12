‘Spionage’ in aanloop naar TOP Oss tegen NEC

,,Houd ze van de domme, niks moet je ze vertellen”, zegt directeur Peter Bijvelds met een knipoog wanneer Lion Kalentjev en Brian Vogelzang binnenlopen. Zaterdagmiddag speelt TOP Oss immers tegen NEC en Bijvelds grapt dat de twee ‘gewoon spionnen voor Nijmegen’ zijn. Vogelzang en Kalentjev waren namelijk net aan hun tweede seizoen bij Jong NEC bezig, toen hun competitie door de coronacrisis stil kwam te liggen. Ruim na de transferdeadline in oktober. Dat zij een maand later alsnog aan de slag konden in Oss, is te danken aan de door beide clubs gedeelde jeugdopleiding in Nijmegen.