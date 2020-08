Stagiairs TOP Oss maken nog geen indruk op Wels: ‘We hebben spitsen nodig die geen balverlies lijden’

Of hij een toekomst voor zichzelf ziet bij TOP Oss durft Noah Frick nog niet te zeggen. De 18-jarige spits begon maandag pas aan zijn stage in Oss, en stond een dag later op het veld van De Goffert tegenover NEC. ,,De komende dagen moet blijken of ik hier pas, maar mijn eerste indruk is goed", zegt de jonge international van het nationale team van Lichtenstein. Ook zijn vader Mario Frick trok ooit het tricot van de ministaat aan, en werd later trainer van het Zwitserse FC Vaduz, waar hij zijn zoon onder zijn hoede kreeg.