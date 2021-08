Sterk TOP Oss wint in blessuretijd van VVV

Even leek TOP Oss een verdiende overwinning in eerste thuiswedstrijd vlak voor tijd uit handen te geven. Maar in blessuretijd kwamen de Ossenaren alsnog met 2-1 langs VVV Venlo.

TOP Oss en VVV Venlo waren aan al elkaar gewaagd in de openingsfase van de wedstrijd, al waren het in eerste instantie vooral de bezoekers die zich op het doel richtten. Verder dan speldenprikjes kwamen zij daar lang echter niet mee. Dat stelden de Ossenaren in staat om na twintig minuten aanspraak op het overwicht te gaan maken.

Met een slimme loopactie speelde spits Kyvon Leidsman zich vrij, en krulde de bal vervolgens nipt over het doel heen. Kort daarop dwong Justin Mathieu keeper Lukas Zima van net buiten de zestien tot een redding, en een moment later schoot captain Rick Stuy van den Herik de bal naast. Tien minuten later volgde de grootste kans voor de thuisclub, toen Leidsman op meters voor het doel de bal voor het intikken kreeg. Helaas voor de spits sprong de bal van zijn voet voordat hij deze onder controle kreeg.

Aluminium

De Ossenaren controleerden deze fase van de wedstrijd, maar dat Venlo niet gekomen was om achterover te liggen bleek uit het fraaie afstandsschot van Wassim Essanousi in de 38ste minuut. Enkel het aluminium van de lat zorgde ervoor dat zijn pegel niet de touwen in zeilde. Vijf minuten voor rust claimde Jearl Margaritha nog een grote kans, maar zo mooi als hij de bal vorige week raakte, zo misrekend was zijn balcontact ditmaal. Beide ploegen gingen zo na een aangenaam felle eerste helft met een gelijke stand de kleedkamers in.

Na de thee kwam TOP vliegend uit de startblokken. Dat leverde meerdere kansen op, waarvan de allergrootste na tien minuten zich voordeed. Een levensgevaarlijke voorzet van Margaritha werd op nog geen meter afstand van het open doel over de lat gekopt door Joshua Sanches. Op de tribunes zwol het gezang dat zo lang gemist moest worden aan, en na ruim een kwartier in de tweede helft barste de Venlose verdediging eindelijk onder de vrijwel continue Osse druk. Justin Mathieu tikte de bal met een keurige streep in de rechterhoek: 1-0.

Maar de ploeg van Bob Peeters was nog niet klaar met aandringen. Hun kansen regen zich aaneen, maar één minuut voor het einde van de officiële speeltijd was het Jan Lammers die de bal met een eigen doelpunt gelijktrok. Een ontzettende zure tegenslag, maar TOP liet het hoofd niet hangen. In de blessuretijd scoorde de zojuist ingebrachte Belg Stephen Buyl de 2-1, en was de verdiende overwinning na een zinderende finale alsnog daar.

Opstelling: Alblas; Abdat (90. Fleuren), Lammers, Piqué, David; Kaak, Stuy van den Herik, Sanches; Margaritha (86. Margaret), Leidsman (46. Tejan), Mathieu (82. Buyl)

62. Mathieu (1-0)

89. Lammers, eigen doelpunt (1-1)

90+2. Buyl (2-1)