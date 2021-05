Strijd om het linkerrijtje wordt beslecht in Brabants onderonsje tussen TOP Oss en Helmond Sport

TOP Oss en Helmond Sport strijden op vrijdagavond direct met elkaar om de tiende plek. In het Helmond wordt besloten wie er in het linkerrijtje blijft staan.

In de laatste weken van het seizoen hebben twee clubs uit het oosten van Brabant onderling nog aardig wat te beslechten. De droom om een plek in de playoffs te behalen is weliswaar bij zowel TOP Oss als Helmond Sport inmiddels zo goed als vervlogen, maar beide ploegen bezetten in puntenaantal gezamenlijk de tiende plek op de ranglijst, waarbij Helmond over het betere doelsaldo beschikt. Wie er na vanavond nog steeds in het linkerrijtje staat, wordt dus in dit duel bepaald.

1-2 verlies in Oss

,,Aan het begin van het seizoen maakte ik tegen hen mijn debuut”, herinnert Kyvon Leidsman zich. Die openingswedstrijd van het seizoen verliep echter alles behalve voorspoedig. Het thuisduel werd door de wankel ogende Ossenaren met 1-2 verloren van Helmond Sport. In de weken daarna kreeg het nieuwe TOP Oss alsnog vorm.

,,Aan het begin van het seizoen stonden we er slecht voor, maar toen raakten we in een goede flow”, weet Leidsman. ,,We zijn daarna weer wat wisselvalliger geworden, maar uiteindelijk kunnen we op een mooi seizoen terugkijken. Dat moeten we nu alleen nog goed afsluiten.”

Nieuwe aanpak

Ook voor trainer Klaas Wels is er alles aan gelegen het seizoen goed af te ronden. De club heeft ondanks brede waardering voor Wels besloten definitief afscheid van hem te nemen. ,,We vonden na lang beraad dat we toe zijn aan een nieuwe hoofdcoach met een nieuwe aanpak”, aldus directeur Peter Bijvelds. ,,Ik wens Klaas de allerbeste club toe. Dat heeft hij wat mij betreft verdiend.”

Voor de ploeg zelf telt nu vooral de sportieve revanche op Helmond. De 22-jarige Leidsman keert met die missie terug in de basis van TOP Oss en twijfelt er niet aan de wedstrijd dit keer wel in hun voordeel te doen kantelen. ,,Het gaat ons wel lukken. Ik heb er alle vertrouwen in.”