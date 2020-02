Strijdend TOP zorgt voor gemor in Breda en steelt punt bij NAC

Een gedesoriënteerde achterhoede wist even niet wat te doen bij het uitverdedigen, waardoor NAC de bal bij Arno Verschueren kon leggen. Hij schoot 'm zonder poespas binnen. ,,Heel schlemielig en totaal onnodig", oordeelde aanvoerder Rick Stuy van den Herik na afloop. Toch stond op de gezichten van de spelers van TOP Oss een grote grijns. De aanvoerder had letterlijk en figuurlijk een hoofdrol in het veroorzaken daarvan.