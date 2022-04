Strijdlust maakt slotfase van TOP Oss tegen Almere toch nog spannend

Roshon Van Eijma dacht dat TOP Oss de wedstrijd misschien wel had gewonnen, als zijn club de aansluitingstreffer korter na rust gemaakt had. In plaats daarvan kreeg het een zeer discutabele penalty voor de kiezen. ,,Hij liep een dood gat in, en liet zich vallen”, zo blikte de centrale verdediger terug op het moment dat rechtsbuiten Ilas Alhaft van Almere City tussen hem en rechtsback Yannick Leliendal opdook. ,,Het ging wel erg makkelijk.” Lance Duijvestijn schoof de pingel vervolgens vakkundig binnen.

Dat de Ossenaren kort daarvoor na goals van achtereenvolgens Danny Post en Maarten Pouwels al op een 0-2 achterstand stonden, hadden ze echter volledig aan zichzelf te danken. Het spel was slordig, flets en ongeïnspireerd. ,,Het slechtste wat ik dit seizoen heb meegemaakt”, zei coach Bob Peeters onomwonden. ,,Alles waar we dit seizoen voor stonden was de eerste helft afwezig.” Al zijn spelers gaven hem gelijk. ,,Onze supporters kunnen leven met een nederlaag, maar ze moeten wel strijd zien”, weet de trainer. ,,Als we naar de tweede helft hadden doorgetrokken wat we daarvoor lieten zien, had ik me geschaamd richting hen.”

Boos

De goedlachse Belg wordt zelden kwaad gesignaleerd in het ‘Osse Kuipje’, maar zijn doorgaans goede humeur was tijdens de rust nergens meer te bekennen. ,,Toen ik een jonge coach was, werd ik vaker boos. Maar ik heb geleerd daar mijn momenten voor te pakken.”

De thuiswedstrijd tegen Almere City FC was zijn moment. ,,Jullie spelen nu naar de harde kern”, zei hij in de kleedkamer tegen zijn pupillen over het naderende tweede bedrijf. ,,Het enige dat ik nu eis is strijd, passie en intensiteit.” De ploeg nam zijn woorden ter harte. TOP bracht bovendien met Kyvon Leidsman een extra spits in, en ging opportunistischer spelen. De pingel, en de 0-3 die eruit voortkwam, slaagden er niet in om het verfriste elan teniet te doen. Sterker nog, tot aan het eind bleven de rood-witten erin geloven.

Aansluiting

Tien minuten voor het einde van de officiële speeltijd viel de aansluitingstreffer tegen alle verwachtingen in toch. Roshon van Eijma kopte een vrije trap van Dean Guezen haarscherp binnen. ,,Ik ga er morgen één maken” zei Van Eijma daags voor de wedstrijd nog tegen ploeggenoot Nicolas Abdat, met wie hij na de training vaak op kopballen oefent. ,,Hij geeft ze voor en ik kop ze erin. Mede dankzij hem heb ik mijn eerste goal te pakken.” Toen kort daarop Joshua Sanches de stand naar 2-3 trok, leek een gelijkmaker in de lucht te hangen. ,,Ik dacht echt dat we ‘m nog zouden maken, vooral toen de fans achter ons gingen staan.”

Guezen voelde het ook zo. ,,Het publiek geloofde er nog in, wij geloofde er nog in. En dan krijg je toch nog een groot applaus op het laatst.” Peeters was blij met die kentering: ,,In de tweede helft hebben we de waarden en normen die hier gehanteerd worden ten minste in de praktijk gebracht. Het publiek heeft daarin een team gezien dat streed voor elke meter.”