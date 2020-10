Stuy van den Herik (TOP Oss): ‘Eindelijk weer gewonnen van FC Den Bosch’

Volgens de captain van de thuisploeg was het een verdiende overwinning. ,,Als wij 3-0 of 4-0 voorstaan in de rust, mogen zij niks zeggen. Na de 2-0 hebben we het vervolgens slim uitgespeeld.”

Van de hele coronakwestie bij TOP kregen de spelers pas na de wedstrijd alle ins en outs te horen. ,,Net voordat we weer naar buiten gingen na de rust kregen we het nieuws dat drie jongens die eerst een positieve uitslag van hun coronatest hadden gekregen, toch negatief bleken te zijn”, aldus Stuy van den Herik. ,,Op dat moment hadden we geen tijd om er over te praten, maar na de wedstrijd ging het daar natuurlijk wel over. Er waren toch spelers bij die veel minuten maken. Gelukkig hebben we het goed kunnen oplossen met andere jongens, maar ik snap echt niet wat hier aan de hand is. Het is een heel vreemd verhaal.”