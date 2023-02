Technisch directeur Klaas Wels tijdelijk terug als hoofdtrainer TOP Oss: ‘Zo kunnen we ingezette koers voortzetten’

Technisch directeur Klaas Wels is tijdelijk de nieuwe hoofdtrainer van TOP Oss. Marcel van der Sloot kruipt daardoor weer in de rol van assistent, want hij beschikt niet over de juiste trainerspapieren. Zijn dispensatieperiode van vier weken zit er officieel op.

Van der Sloot was sinds het duel met Telstar begin januari hoofdtrainer van TOP Oss. In de gewonnen derby met FC Den Bosch (3-0) zat hij voor het laatst als hoofdcoach op de bank. Van der Sloot beschikt niet over de juiste papieren, technisch directeur Wels wél. Hij was eerder al vierenhalfjaar hoofdcoach van de club en keert nu dus tijdelijk terug.

Quote We zijn natuurlijk blij dat Klaas deze rol op zich wil nemen Jack van Lieshout

Tijdens de interim-periode van Van der Sloot zat Wels als assistent-trainer op de bank. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. ,,We hebben in onze gezamenlijke jaren bij de club al veel intensief samengewerkt”, laat Wels weten. ,,Tot er een passende vervanger gevonden is, kunnen we op deze manier de ingezette koers het best behouden.”

Algemeen directeur Jack van Lieshout is blij met de gevonden oplossing. ,,Daardoor hebben we de tijd voor een brede en zorgvuldige oriëntatie. En we zijn natuurlijk blij dat Klaas deze rol op zich wil nemen.”

Met Van der Sloot aan het roer na het ontslag van Kristof Aelbrecht won de laagvlieger uit de Keuken Kampioen Divisie twee keer, speelde het één keer gelijk en verloor het drie duels. TOP Oss staat negentiende en gaat vrijdag op bezoek bij MVV, de club waar Wels maart vorig jaar werd ontslagen.