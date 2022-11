Technisch directeur Wels over absentie Margaritha bij TOP Oss: ‘Gaat om niet voetbalgerelateerde zaak’

Afgelopen vrijdag ontbrak Jearl Margaritha in de wedstrijdselectie van TOP Oss ( 2-1 winst op Jong AZ ). Dat was niet de eerste keer dit seizoen. De reden blijft in nevelen gehuld na de uitleg van technisch directeur Klaas Wels.

,,Jearl Margaritha is afgelopen vrijdag vanwege een niet aan voetbal gerelateerde zaak buiten de wedstrijdselectie gelaten”, laat Wels weten. ,,We hebben besloten hier op de wedstrijddag geen aandacht aan te geven, omdat we de kwestie niet onnodig groter willen maken en de focus op het voetbal willen blijven leggen.”

Het is niet de eerste keer dat Margaritha ontbrak. Ook tegen Helmond Sport nam trainer Aelbrecht hem niet mee. ,,Ik kies alleen maar voor jongens die de volledige focus op TOP Oss hebben. Als dat niet zo is, dan maak ik daarin andere keuzes”, verklaarde de TOP-coach destijds over de absentie van een van zijn smaakmakers.

Een week later tegen MVV viel hij negen minuten in, vervolgens ontbrak hij tegen FC Eindhoven door een kuitblessure. In de wedstrijden tegen De Graafschap en PEC speelde Margaritha de hele wedstrijd mee, maar vrijdag was de 22-jarige aanvaller dus afwezig ‘door een niet voetbal gerelateerde zaak’.