Tegen ADO Den Haag spelen is precies de prikkel waar TOP Oss-verdediger Trevor David op wachtte

Voor Trevor David komt de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag precies op het juiste moment. ,,Ik merk dat ik een tijdje op zoek was naar een prikkel, iets dat wat in me losmaakt in het voetbal”, vertelt de rechtsback van TOP Oss, met het zweet van de training nog op het voorhoofd. ,,Deze wedstrijd kan dat zeker zijn.” Het is namelijk de eerste keer dat de geboren Hagenees tégen zijn oude club speelt. ,,Voordat ik in Oss kwam, heb ik nooit een ander tenue dan dat van hen gedragen.”

David verhuisde onlangs naar Ravenstein, het karakteristieke vestingstadje aan de Maas. Een stuk bescheidener van formaat dan de hofstad waarin hij opgroeide. ,,Ik ben wel iemand die houdt van grote contrasten. Als ik eenmaal iets verander, wil ik juist kijken wat er aan het andere uiterste te vinden is. Van het leven proeven. Voetbal is leuk, maar ik vind het ook belangrijk dat je als mens kan groeien.”

Quote Soms heb je een tijd waarin alles een beetje gewoontjes voelt. Dat je niet alles uit jezelf haalt, ook al wil je dat wel Trevor David

Toch kost het hem wel wat aanpassingsvermogen om vrienden en familie te missen. ,,Het is twee uurtjes rijden, dat doe je niet elke dag. Dan zit je een beetje op je eigen eiland; daar houd ik wel van, maar nu het zover is moet ik er toch aan wennen.” De 24-jarige verdediger verwacht desalniettemin snel zijn rust te kunnen vinden, zeker als hij straks zijn BMX-fiets uit Den Haag heeft opgehaald. ,,Als ik die eenmaal heb, ga ik zeker de bossen in, die heb je genoeg hier.”

Het unheimische gevoel een beetje richtingloos te raken, is hij in elk geval kwijt. ,,Soms heb je een tijd waarin alles een beetje gewoontjes voelt. Dat je niet alles uit jezelf haalt, ook al wil je dat wel. Ik wil niet beweren dat ik dat morgen al helemaal doe, maar ik weet wel dat ik er weer met een fris koppie in ga. Ik heb zin in de wedstrijd, ook omdat we weer een nieuwe kans hebben nadat we vorige week hebben verloren. We moeten laten zien hoe je daarvan terugkomt.”

Bekenden van hem lopen er in de huidige selectie van ADO niet meer rond. ,,Maar de club zelf is niet veranderd”, denkt hij. ,,Het zijn twee ploegen die graag met het mes tussen de tanden spelen. Dit kan een leuke wedstrijd worden.”