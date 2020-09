Tienkoppig TOP Oss uit het veld geslagen tegenover MVV

De nadagen van de zomer waren in één klap voorbij. Zoveel was wel duidelijk, in de gure motregen en snijdende kou die over het veld waaide in Maastricht. Het voetbal bleek daarbij al snel van eenzelfde grauwe snit; zo’n wedstrijd waarvoor de term ‘krochten van de eerste divisie’ uitgevonden is. Er werd heen en weer geploegd en gezwoegd op een manier waarin beide teams vooral nog meer strepen in het afgeragde kunstgras van De Geusselt trokken, maar aan het scoren van goals niet toekwamen.