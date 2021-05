Tijd om stil te staan bij teleurstelling heeft TOP Oss niet

Het voordeel van een wedstrijd op vrijdag- én maandagavond, is dat niemand het zich kan permitteren al te lang stil te staan bij een pijnlijk verlies op de eerste van die twee. ,,Het veldspel was redelijk en de kansenverhouding was zwaar in ons voordeel, maar er staat een 0-4 uitslag op het bord, dus dan kun je niet met zijn allen roepen dat je het goed hebt gedaan”, constateert Wels over het duel met Jong FC Utrecht.

,,We hebben afgesproken de wedstrijd snel los te laten, al zijn we wel kritisch geweest op wat we niet goed hebben gedaan. Dat is heel simpel: beter verdedigen in de eigen 16 meter, en beter aanvallen in die van de tegenstander. Je moet met een hoger tempo richting de goal spelen, met meer geloof. Dan dwingen we wellicht sneller wat af.”

Fysiek

Eerst was het echter zaak de wedstrijd fysiek ook te verwerken. ,,Als je vrijdag speelt, staat de zaterdag op de club in het teken van herstellen”, legt hij uit. ,,De jongens die niet gespeeld hebben krijgen hun training, en de jongens die gespeeld hebben gaan rekken, strekken, fietsen, uitlopen; dat soort zaken.” Door het stevige schema hebben sommige spelers echter net niet genoeg tijd voor hun herstel. Zo zal Livio Milts door lichte klachten niet met een basispositie starten tegenover Jong PSV.

Door het gros van zijn ploeggenoten is er op zondag echter alweer getraind zoals zij dat daags voor een duel altijd doen. ,,Niet té intensief, maar wel even alles scherp stellen”, aldus Wels. ,,Dat zag er alweer prima uit; de teleurstelling van vrijdag is naar de achtergrond gedreven en het vizier is op de aankomende wedstrijd gezet.”